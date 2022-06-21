В Прикамье больница выплатит пациентке 200 тысяч рублей за отказ в проведении операции

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В октябре 2020 года жительница Прикамья обратилась в Краснокамскую городскую больницу для обследования перед операцией по поводу миомы матки. Проведя врачебную комиссию, больница на основании анализа медицинской документации приняла решение об отсутствии показаний для оперативного лечения с применением высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). В письме, направленном гражданке, ответчик указал, что миома матки средних размеров не является показанием для проведения данного хирургического лечения.Пациентка посчитала данное решение незаконным и обратилась в суд с соответствующим иском. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза по определению показаний для оперативного лечения в рамках ВМП, которая подтвердила у пациентки наличие лейомиомы. В соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи вариантом лечения указанной нозологии являются операции, относящиеся к ВМП.На основании исследованных в совокупности доказательств суд пришел к выводу о том, что решение Краснокамской городской больницы об отсутствии показаний для ВМП является незаконным, поскольку опровергается заключением судебной экспертизы. Кроме того, размеры миомы (лейомиомы) не имели значения для направления женщины на операцию методом ВМП. Также ответчик не направил необходимый пакет документов на пациентку, предусмотренный Порядком организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в министерство здравоохранения Пермского края.Краснокамский городской суд признал незаконным решение Краснокамской городской больницы об отказе в предоставлении гражданке направления для оказания ВМП, взыскал в пользу пациентки компенсацию морального вреда в размере 200000 рублей.Пермский краевой суд признал данное решение законным и оставил без изменения.