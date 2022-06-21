В Росреестре Прикамья рассказали, как взять в аренду памятник культурного наследия

13.00 Среда, 22 июня 2022
Пермский край: новости дня
В Пермском крае имеется более 3 тысяч архитектурных памятников и достопримечательных мест. Их сохранение – это большая ответственность. Для содержания исторических объектов в надлежащем виде в крае принимаются меры в различных направлениях. Так, было принято решение о выделении муниципалитетам средств на приведение в порядок исторических зданий. Большая работа ведется в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми по взаимодействию с частными инвесторами. В том числе предусмотрен механизм передачи охраняемых памятников в аренду на льготных условиях.

«Многие памятники архитектуры в городах имеют удачную локацию и привлекают бизнесменов. Особенно те, что находятся в историческом центре города и неплохо сохранились. Такие здания часто берут в аренду предприниматели под атмосферные кафе, рестораны или офисы, - рассказывает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Вместе с тем, нужно помнить о том, что существуют особенности аренды памятников архитектуры, несоблюдение которых может привести к приостановлению или отказу в регистрации договора аренды».

Договор аренды объекта культурного наследия заключается в соответствии с правилами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ для заключения договоров аренды зданий и сооружений, и с учетом требований Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В договоре аренды объекта культурного наследия обязательно указываются:
- ограничения, имеющиеся в Едином государственном реестре недвижимости (например, «помещение расположено в здании, являющемся объектом культурного наследия»);
- обязательство арендатора по выполнению требований, предусмотренных соответствующим охранным обязательством, порядок и условия их выполнения.

Копия охранного обязательства является неотъемлемой частью договора. В случае отсутствия охранного обязательства сделка является ничтожной.

В Пермском крае охранное обязательство пользователя объектом культурного наследия федерального и регионального значения оформляется государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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