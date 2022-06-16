В Пермском крае предприятие по производству молочной продукции может лишиться имущества из-за долгов в бюджет

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В отделе судебных приставов по г. Чайковскому УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с ЗАО «Молоко» налогов, сборов, пеней, штрафов на общую сумму порядка 6 млн рублей.Так как в добровольном порядке предприятие свои финансовые обязательства не исполняет, судебные приставы вынуждены были выйти по месту его нахождения и наложить арест на принадлежащее должнику имущество.В результате проведенных исполнительных действий описан и арестован компрессорный агрегат NF-612. Техническое устройство, предназначенное для промышленных холодильных систем, пока оставлено на ответственное хранение и.о. директора организации-должника, который предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту. Для определения его точной стоимости потребуется оценка специалиста.У предприятия еще есть время, чтобы исполнить свои финансовые обязательства. В том случае, если задолженность так и не будет погашена, имущество будет реализовано в счет погашения задолженности.