В Пермском крае предприятие по производству молочной продукции может лишиться имущества из-за долгов в бюджет
Пермский край: новости дня
В отделе судебных приставов по г. Чайковскому УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с ЗАО «Молоко» налогов, сборов, пеней, штрафов на общую сумму порядка 6 млн рублей.
Так как в добровольном порядке предприятие свои финансовые обязательства не исполняет, судебные приставы вынуждены были выйти по месту его нахождения и наложить арест на принадлежащее должнику имущество.
В результате проведенных исполнительных действий описан и арестован компрессорный агрегат NF-612. Техническое устройство, предназначенное для промышленных холодильных систем, пока оставлено на ответственное хранение и.о. директора организации-должника, который предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту. Для определения его точной стоимости потребуется оценка специалиста.
У предприятия еще есть время, чтобы исполнить свои финансовые обязательства. В том случае, если задолженность так и не будет погашена, имущество будет реализовано в счет погашения задолженности.
Так как в добровольном порядке предприятие свои финансовые обязательства не исполняет, судебные приставы вынуждены были выйти по месту его нахождения и наложить арест на принадлежащее должнику имущество.
В результате проведенных исполнительных действий описан и арестован компрессорный агрегат NF-612. Техническое устройство, предназначенное для промышленных холодильных систем, пока оставлено на ответственное хранение и.о. директора организации-должника, который предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту. Для определения его точной стоимости потребуется оценка специалиста.
У предприятия еще есть время, чтобы исполнить свои финансовые обязательства. В том случае, если задолженность так и не будет погашена, имущество будет реализовано в счет погашения задолженности.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На месте бывшего агрокомплекса Минобороны РФ в Екатеринбурге у ТРЦ «Мега» построят жилой квартал
21 июня 2022
21 июня 2022