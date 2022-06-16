В Перми пройдет выставка работ учащихся художественной школы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 23 июня по 10 июля в Центральном выставочном зале пройдет выставка работ учащихся Детской художественной школы имени Е.Н. Широкова. Посетить выставку можно по «Пушкинской карте».Экспозиция представляет лучшие работы, выполненные учащимися ДХШ имени Е.Н. Широкова в разные периоды времени, и демонстрирует различные темы и жанры, многообразие творческих приёмов и техник.Учебные натюрморты, станковая композиция на исторические и батальные темы, декоративные композиции, изображения природы родного края, пленэрные этюды, наблюдения от поездок в другие города, – более 200 работ, выполненные акварелью, гуашью, мягким материалами, графитным карандашом. Наряду с живописью и графикой в выставке представлена скульптура, которой уделяется большое внимание в обучении юных художников.Высокий уровень подготовки учащихся подтверждают победы в международных, всероссийских, краевых и городских конкурсах и выставках.Многие выпускники школы продолжают обучение в художественных учреждениях среднего и высшего образования или связали свою жизнь с изобразительным искусством, творчество стало их профессией.За годы существования школа выпустила более тысячи талантливых и творческих людей, среди которых председатель союза художников ВТОО Пермского отделения Союза художников России Елена Постнова, художники Рустам Исмагилов, Юлия Лушникова, Ирина Пьянкова, Антон Кощеев, Антон Семакин, Ия Милашина и др.Выставка работ учащихся – это результат долгой, кропотливой, совместной работы коллектива школы, показ творческих возможностей и достижений учащихся, которые невозможно раскрыть без грамотного педагогичного подхода.ДХШ им. Широкова как самостоятельное образовательное учреждение существует с 1995 года и с 2018 года носит имя прославленного пермского художника-живописца, профессора отделения живописи факультета искусств ПГИИК Евгения Николаевича Широкова.Художественная школа даёт первую ступень начального художественного образования. Обучаются в школе ребята от 10 до 17 лет.Педагогический коллектив школы создаёт все условия для развития природного творческого потенциала детей на основе их интересов, способностей и дарований в области художественного образования, формирования эстетических вкусов, приобщение к художественной культуре, развитие навыков самостоятельной творческой деятельности. Активно участвует в международных, российских, краевых, городских выставках и конкурсах изобразительного искусства.Проект участвует в программе «Пушкинская карта». Стоимость билетов: основной – 250р., льготный – 150 р.