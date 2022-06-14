Разработка молодых ученых Пермского Политеха повысит энергоэффективность нефтедобычи

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На сегодня в нефтяной отрасли остро стоит вопрос энергоэффективности. До 60% электричества, потребляемого нефтедобывающими насосными установками, приходится на двигатель, что приводит к высоким финансовым затратам, а следовательно, к повышению себестоимости нефти. Для решения данной проблемы исследователи Пермского Политеха разработали комплекс бездатчикового управления процессом добычи нефти на основе цифровой модели насосной установки.Технология победила на конкурсе фонда Бортника «УМНИК-19 (ЦЭ) / ЦЭ – Нефтегаз – 2019» и на конкурсе «Изобретатели ПНИПУ». Кроме того, политехники зарегистрировали два РИДа на изобретение.По словам ученых, новая технология снизит себестоимость нефти и повысит надежность насосных установок за счет уменьшения количества используемых датчиков до минимума и снижения энергопотребления приводных электродвигателей установок на 5–15%.– Разработка имеет бездатчиковый режим работы, возможность определения оптимального уравновешивания и стабилизации динамического уровня для устранения вредного влияния инерции на работу установки, обладает способностью к интеграции с другими поставщиками, низкой стоимостью устройства и его подключения, повышенной эффективностью процесса добычи, возможностью удаленного пуска и остановки, чем значительно отличается от уже существующих на рынке аналогов, – сообщил аспирант кафедры микропроцессорных средств автоматизации Ростислав Юдин.Основными потребителями бездатчикового комплекса являются нефтедобывающие компании, которые эксплуатируют штанговые скважинные насосные установки (ШСНУ) или установки электроприводного центробежного насоса (УЭЦН).– На данный момент устройство уже внедрено на скважине компании «УралОйл», проведены опытно-промышленные испытания, которые показали достижение заявленных целей, возможностей и точности наблюдаемых технологических параметров. При привлечении инвестиций серийное производство и установка оборудования на ШСНУ и УЭЦН Пермского края и ближайших субъектов РФ планируется в течение года, – рассказывает доцент кафедры микропроцессорных средств автоматизации Евгений Солодкий.