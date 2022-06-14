Разработка молодых ученых Пермского Политеха повысит энергоэффективность нефтедобычи
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На сегодня в нефтяной отрасли остро стоит вопрос энергоэффективности. До 60% электричества, потребляемого нефтедобывающими насосными установками, приходится на двигатель, что приводит к высоким финансовым затратам, а следовательно, к повышению себестоимости нефти. Для решения данной проблемы исследователи Пермского Политеха разработали комплекс бездатчикового управления процессом добычи нефти на основе цифровой модели насосной установки.
Технология победила на конкурсе фонда Бортника «УМНИК-19 (ЦЭ) / ЦЭ – Нефтегаз – 2019» и на конкурсе «Изобретатели ПНИПУ». Кроме того, политехники зарегистрировали два РИДа на изобретение.
По словам ученых, новая технология снизит себестоимость нефти и повысит надежность насосных установок за счет уменьшения количества используемых датчиков до минимума и снижения энергопотребления приводных электродвигателей установок на 5–15%.
– Разработка имеет бездатчиковый режим работы, возможность определения оптимального уравновешивания и стабилизации динамического уровня для устранения вредного влияния инерции на работу установки, обладает способностью к интеграции с другими поставщиками, низкой стоимостью устройства и его подключения, повышенной эффективностью процесса добычи, возможностью удаленного пуска и остановки, чем значительно отличается от уже существующих на рынке аналогов, – сообщил аспирант кафедры микропроцессорных средств автоматизации Ростислав Юдин.
Основными потребителями бездатчикового комплекса являются нефтедобывающие компании, которые эксплуатируют штанговые скважинные насосные установки (ШСНУ) или установки электроприводного центробежного насоса (УЭЦН).
– На данный момент устройство уже внедрено на скважине компании «УралОйл», проведены опытно-промышленные испытания, которые показали достижение заявленных целей, возможностей и точности наблюдаемых технологических параметров. При привлечении инвестиций серийное производство и установка оборудования на ШСНУ и УЭЦН Пермского края и ближайших субъектов РФ планируется в течение года, – рассказывает доцент кафедры микропроцессорных средств автоматизации Евгений Солодкий.
Технология победила на конкурсе фонда Бортника «УМНИК-19 (ЦЭ) / ЦЭ – Нефтегаз – 2019» и на конкурсе «Изобретатели ПНИПУ». Кроме того, политехники зарегистрировали два РИДа на изобретение.
По словам ученых, новая технология снизит себестоимость нефти и повысит надежность насосных установок за счет уменьшения количества используемых датчиков до минимума и снижения энергопотребления приводных электродвигателей установок на 5–15%.
– Разработка имеет бездатчиковый режим работы, возможность определения оптимального уравновешивания и стабилизации динамического уровня для устранения вредного влияния инерции на работу установки, обладает способностью к интеграции с другими поставщиками, низкой стоимостью устройства и его подключения, повышенной эффективностью процесса добычи, возможностью удаленного пуска и остановки, чем значительно отличается от уже существующих на рынке аналогов, – сообщил аспирант кафедры микропроцессорных средств автоматизации Ростислав Юдин.
Основными потребителями бездатчикового комплекса являются нефтедобывающие компании, которые эксплуатируют штанговые скважинные насосные установки (ШСНУ) или установки электроприводного центробежного насоса (УЭЦН).
– На данный момент устройство уже внедрено на скважине компании «УралОйл», проведены опытно-промышленные испытания, которые показали достижение заявленных целей, возможностей и точности наблюдаемых технологических параметров. При привлечении инвестиций серийное производство и установка оборудования на ШСНУ и УЭЦН Пермского края и ближайших субъектов РФ планируется в течение года, – рассказывает доцент кафедры микропроцессорных средств автоматизации Евгений Солодкий.
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