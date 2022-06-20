Прикамский Росреестр вошел в топ-5 регионов по срокам регистрации недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Росреестр будет быстрее регистрировать права на недвижимость. За последние два года при участии Росреестра в интересах граждан принято более 35 законов, направленных в том числе на сокращение сроков постановки на учет и регистрации прав на объекты недвижимости, проведения кадастровых работ, сокращение количества приостановлений и отказов, снижение административных барьеров. И работа в данном направлении продолжается и совершенствуется.В соответствии со Стратегией развития ведомства к 2024 году государственная регистрация прав, а также постановка объектов на кадастровый учет должна осуществляться в течение 1 рабочего дня. Однако в Прикамье уже сегодня регистрация прав осуществляется за 1 рабочий день, а в отношении электронных заявлений – за 3 часа. Постановка объекта на кадастровый учет осуществляется до 2 рабочих дней, а в отношении электронных заявлений – за 1 рабочий день.При одновременной процедуре регистрации прав и постановке на кадастровый учет срок к 2024 году должен составлять 3 рабочих дня. В настоящее время в Пермском крае данная категория заявлений завершается уже в течение 3 рабочих дней.«При оформлении прав на недвижимое имущество существенным фактором для заявителей является оперативность рассмотрения заявок и максимально быстрая регистрация прав или постановка на кадастровый учет. Ввиду различных жизненных ситуаций сроки государственной регистрации прав важны как для бизнеса, так и для граждан. Именно поэтому у нас уже на протяжении нескольких лет действуют одни из самых коротких сроков регистрации прав на недвижимое имущество на территории Российской Федерации, - рассказывает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Пьянкова. - Прикамье по данным показателям входит в десятку лучших регионов России и занимает 5 место по срокам электронной регистрации недвижимости».Управление рекомендует заявителям самостоятельно отслеживать статус готовности документов на официальном сайте МФЦ http://mfc-perm.ru в разделе «Узнать о готовности документов».В отношении электронных заявлений необходимую информацию можно получить на сайте Росреестра в разделе «Услуги и сервисы»/ Сервисы/Проверка исполнения запроса https://lk.rosreestr.ru/eservices/check-request.