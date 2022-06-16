В «Горьковке» открылась выставка к 60-летию Виктора Цоя

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку книг, нот и аудиозаписей «Не бойся, это только «Кино».Юбилей основателя и лидера группы «Кино» Виктора Цоя (1962-1990) отмечается 21 июня. Цой сам писал музыку, тексты и исполнял все песни на концертах группы, а еще снялся в восьми фильмах.На выставке в «Горьковке» собраны альбомы группы «Кино» на грампластинках и СD-дисках: «Группа крови» (1991), «Звезда по имени Солнце», «Ночь» (1988), «Последний герой» (сборник с аранжировками для Франции, 1991). Все это можно послушать тут же.Библиотекари предлагают почитать книги о жизни и творчестве Виктора Цоя. Среди них - издания исследователя Виталия Калгина, журналистское расследование Льва Годованника «Виктор Цой. Последний поворот». Читатели могут узнать историю создания и дискографии группы «Кино», которая изложена в книге музыканта Алексея Рыбина, одного из основателей группы «Кино» «Кино с самого начала». Интересно также издание музыкального продюсера Юрия Айзеншписа «Цой. Мы ждём перемен».А еще тут можно взять ноты песен и сыграть прямо в библиотеке Горького на гитаре или фортепиано музыку Цоя.Выставка работает по 30 июня в читальном зале муз. отдела (3 этаж, левое крыло), 12+. Тел. для справок: +7 (342) 236-01-89.