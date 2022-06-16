В «Горьковке» открылась выставка к 60-летию Виктора Цоя

12.00 Вторник, 21 июня 2022
Пермский край: новости дня
Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку книг, нот и аудиозаписей «Не бойся, это только «Кино».

Юбилей основателя и лидера группы «Кино» Виктора Цоя (1962-1990) отмечается 21 июня. Цой сам писал музыку, тексты и исполнял все песни на концертах группы, а еще снялся в восьми фильмах.

На выставке в «Горьковке» собраны альбомы группы «Кино» на грампластинках и СD-дисках: «Группа крови» (1991), «Звезда по имени Солнце», «Ночь» (1988), «Последний герой» (сборник с аранжировками для Франции, 1991). Все это можно послушать тут же.
Библиотекари предлагают почитать книги о жизни и творчестве Виктора Цоя. Среди них - издания исследователя Виталия Калгина, журналистское расследование Льва Годованника «Виктор Цой. Последний поворот». Читатели могут узнать историю создания и дискографии группы «Кино», которая изложена в книге музыканта Алексея Рыбина, одного из основателей группы «Кино» «Кино с самого начала». Интересно также издание музыкального продюсера Юрия Айзеншписа «Цой. Мы ждём перемен».

А еще тут можно взять ноты песен и сыграть прямо в библиотеке Горького на гитаре или фортепиано музыку Цоя.

Выставка работает по 30 июня в читальном зале муз. отдела (3 этаж, левое крыло), 12+. Тел. для справок: +7 (342) 236-01-89.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Американский «Бэтмэн» летит на помощь кинотеатрам Екатеринбурга
16 июня 2022
Возле торгового центра в Первоуральске заметили автоподставщиков
16 июня 2022
В Туринске ищут 71-леннего мужчину, пропавшего 11 июня
13 июня 2022
Во Всемирный день донора 350 свердловчан сдали 170 литров крови
14 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:19 В Перми пройдет выставка работ учащихся художественной школы
12:13 Разработка молодых ученых Пермского Политеха повысит энергоэффективность нефтедобычи
12:06 Прикамский Росреестр вошел в топ-5 регионов по срокам регистрации недвижимости
12:00 В «Горьковке» открылась выставка к 60-летию Виктора Цоя
10:11 Жительница Косы симулировала умственную отсталость, чтобы не платить алименты
13:56 В Прикамье внук совершил ДТП на угнанной у деда машине
13:13 Региональный Росреестр подготовил доклад о состоянии и использовании земель в Прикамье
13:09 Проект студента Пермского Политеха поможет увеличить количество экспериментов в космосе
12:50 «22 июня – День памяти и скорби»: выставка в «Горьковке»
09:45 Труд во благо: пермяк выплатил крупный долг по алиментам
17:50 Оргкомитет по подготовке и проведению VII городского исторического форума «Город Пермь – 300 лет в истории России» провел первое заседание
17:49 В проекте Молодежного парламента Перми «Экозабег» приняли участие более 500 горожан
14:46 В Пермском музее кукол открылась выставка «Многоликое Прикамье» о коренных народах нашего края
13:59 В Перми ограничат движение по улице Уинской
13:49 Студент Пермского Политеха разработал приложение для изучения языка Python
10:29 В Перми пятнадцатилетнего мальчика изъяли у асоциальной матери
09:44 «Уралкалий», «Уралхим» и Всероссийское общество охраны природы заключили соглашение о сотрудничестве
13:15 Прикамский Росреестр принял участие в Дне HR-менеджеров ПГНИУ
13:10 Разработка ученых Пермского Политеха поможет заранее оценить успешность операции по удалению желчного пузыря
13:06 В Прикамье фигуранткой уголовного дела стала мать троих детей
12:35 В «Горьковке» отметят юбилей Игоря Стравинского
Все новости
12:37 МЧС: поиски пропавшего в Якутии АН-2 осложняются плохой видимостью
12:14 В Польше глава правящей партии Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера
11:53 В Москве намерены провести митинг в знак солидарности с «Вечерними ведомостями» и в поддержку свободы прессы
10:14 Нобелевская медаль Дмитрия Муратова продана на аукционе за рекордные $103,5 млн
09:33 В столице Грузии прошла многотысячная акция в поддержку евроинтеграции
18:12 Финляндия с 30 июня откроет границу с Россией для туристов и снимет «ковидные» ограничения на въезд
17:40 Минфин внес в правительство проект о снижении ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%
17:22 В Германии из-за санкций конфисковали три квартиры граждан России
16:39 Сайты десятков российских вузов подверглись DdoS-атаке в первый день приемной кампании
15:59 В МИД РФ потребовали незамедлительно восстановить грузовой транзит через Литву
15:14 Минцифры: власти не будут вводить наказание за использование VPN
14:53 Экс-начальник радиотехнических войск ВКС Кобан приговорен к 5 годам колонии строгого режима
13:17 ЯНАО возглавил рейтинг социального благополучия, на последнем месте — Астраханская область
12:05 В Хабаровске по требованию мэрии ограничат максимальную скорость электросамокатов
11:14 В Вашингтоне произошла стрельба во время уличного праздника, погиб 15-летний подросток
10:41 Железнодорожники Великобритании проведут трехдневную общенациональную забастовку
09:40 В Колумбии впервые президентом станет представитель левых сил
08:52 Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка, есть пострадавший
20:43 Умер Геннадий Бурбулис – первый и единственный госсекретарь РСФСР
19:19 Президент РФ Путин выступил на ПМЭФ. Главные тезисы
16:32 Украина вводит визовый режим для граждан России с 1 июля
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK