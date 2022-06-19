Жительница Косы симулировала умственную отсталость, чтобы не платить алименты

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жительница из с. Косы Пермского края должна была родному сыну порядка 1 млн рублей алиментов, но на путь исправления становиться не желала, предпочитая симулировать легкую умственную отсталость.Став матерью в 17 лет, гражданка плохо понимала, какие обязанности влечет за собой рождение ребенка. Спустя некоторое время она была лишена родительских прав. Мальчик был взят под опеку в приемную семью. Согласно действующему законодательству, биологический родитель обязан помогать своему ребенку финансово даже в том случае, если он не принимает непосредственного участия в воспитании несовершеннолетнего. Но гражданка игнорировала необходимость выплаты алиментов.За несколько лет долг достиг миллионной отметки. При этом горе-родительница не пыталась скрываться от судебных приставов. Являясь на беседу в подразделение ведомства, женщина предпочитала вести себя инфантильно, затруднялась отвечать на бытовые вопросы и всеми способами демонстрировала неготовность столкнуться с реальной жизнью и принять на себя ответственность за совершенные правонарушения.Должница была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребенка. Ей было назначено 100 часов обязательных работ. Женщина исправно являлась на место труда и выполняла всю порученную работу. Но закончив отбывать наказание, нарушительница продолжила избегать родительских обязанностей, ссылаясь на то, что не сможет найти оплачиваемую работу из-за особенностей личности.Сотрудники отдела судебных приставов по Косинскому, Кочевскому и Гайнскому районам УФССП России по Пермскому краю инициировали психиатрическую экспертизу в отношении должницы. Это было сделано в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ. В ходе медицинского обследования у нарушительницы не было выявлено никаких психических отклонений, ее признали дееспособной. Уголовное дело отправлено в прокуратуру, по результатам суда должница может лишиться свободы на срок до 1 года.