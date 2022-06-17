В Прикамье внук совершил ДТП на угнанной у деда машине

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Добрянке возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, молодого человека подозревают в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.В апреле в дежурную часть полиции поступило сообщение от 65-летнего жителя деревни Бобки. Он заявил, что внук угнал принадлежащий ему автомобиль «Лада Икс-Рей», припаркованный во дворе дома.В ходе оперативно-розыскных мероприятий машину обнаружили в кювете возле дороги. Как выяснилось, фигурант проживал совместно с потерпевшим и знал, где находились ключи от авто. Однажды вечером внук дождался, когда дед уснет, взял ключи и поехал кататься по деревне. Подозреваемый не справился с управлением, съехал с проезжей части в канаву, где машина столкнулась с забором.Фигурант находится под подпиской о невыезде.