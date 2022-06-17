В Прикамье внук совершил ДТП на угнанной у деда машине

13.56 Понедельник, 20 июня 2022
Пермский край: новости дня
В Добрянке возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, молодого человека подозревают в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.

В апреле в дежурную часть полиции поступило сообщение от 65-летнего жителя деревни Бобки. Он заявил, что внук угнал принадлежащий ему автомобиль «Лада Икс-Рей», припаркованный во дворе дома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий машину обнаружили в кювете возле дороги. Как выяснилось, фигурант проживал совместно с потерпевшим и знал, где находились ключи от авто. Однажды вечером внук дождался, когда дед уснет, взял ключи и поехал кататься по деревне. Подозреваемый не справился с управлением, съехал с проезжей части в канаву, где машина столкнулась с забором.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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