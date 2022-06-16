Региональный Росреестр подготовил доклад о состоянии и использовании земель в Прикамье

13.13 Понедельник, 20 июня 2022
Пермский край: новости дня
Управление Росреестра по Пермскому краю подготовило доклад «О состоянии и использовании земель в Пермском крае в 2021 году» (далее – Доклад). Документ содержит сведения о количестве, качественном состоянии и правовом положении земель в Прикамье.

«Доклад наглядно отражает динамику земельного фонда и является базовым документом для выработки решений, направленных на повышение эффективности государственного управления земельными ресурсами - градостроительное планирование, распоряжение земельными участками, планирование строительства, установление особых режимов использования земель, - отмечает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Эти задачи заложены в Стратегии развития Росреестра до 2030 года и сформированной на ее основе государственной программе «Национальная система пространственных данных». Она станет инструментом пространственного развития страны, который в условиях цифровой экономики обеспечит эффективное использование территорий, реализацию градостроительной политики, получение комплексных сведений о земле и недвижимости в режиме одного окна».

Площадь территории Пермского края по состоянию на 1 января 2022 года составляет 16023,6 тыс. га. В структуре земельного фонда значительную площадь занимают земли лесного фонда – 10744 тыс. га или 67,1 % территории края, площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 3777,1 тыс. га или 23,6 % территории, земли запаса занимают 359,8 тыс. га или 2,2 %, земли населенных пунктов – 452,3 тыс. га или 2,8 %. Остальные категории земель составляют в совокупности 4,3 % территории края.

Площадь категории земель сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 291,8 тыс. га и составляет 3777,1 тыс. га. На протяжении нескольких последних лет в Прикамье наблюдается ежегодное сокращение площади земель сельскохозяйственного назначения и увеличение площади земель населенных пунктов.

Площадь земель населенных пунктов по сравнению с 2020 годом увеличилась на 6,6 тыс. га и составляет 452,3 тыс. га. В составе земель населенных пунктов 53% занимают городские земли, 47% - сельские. В структуре городских населенных пунктов преобладают земли, занятые особо охраняемыми территориями и городскими лесами –более 30 %. Земли жилой застройки составляют около 10%. Земли сельскохозяйственного использования (для садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства) занимают 12 % городских земель.

Основная часть земель населенных пунктов находится в государственной и муниципальной собственности – 350,6 тыс. га (77,5%), в собственности юридических лиц находится 13,4 тыс. га (3%), в собственности граждан - 88,3 тыс. га (19,5%) земель.
Площадь категории земель промышленности и иного специального назначения увеличилась на 0,7 тыс. га и составляет 102,6 тыс. га. Изменения произошли за счет переводов из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда. Внутри данной категории уточнены площади земель промышленности и земель транспорта, находящихся в собственности Российской Федерации, за счет земель обороны и безопасности в ЗАТО «Звездный», в связи с чем площадь земель обороны и безопасности сокращена на 0,3 тыс. га.

Площадь категории земель особо охраняемых территорий и объектов в течение года увеличилась на 0,1 тыс. га и составляет 283,6 тыс. га за счет категории земель сельскохозяйственного назначения.

Площадь категории земель лесного фонда увеличилась на 318,9 тыс. га и составляет 10744,0 тыс. га. За 2021 год в данной категории произошли следующие изменения: увеличение за счет категории земель сельскохозяйственного назначения на 282,5 тыс. га, за счет категории земель населенных пунктов на 2,1 тыс. га и за счет категории земель запаса на 34,5 тыс. га. Уменьшение на 0,2 тыс. га за счет категории земель промышленности и иного специального назначения.

Площадь категории земель водного фонда не изменилась и составляет 304,2 тыс. га.
Площадь категории земель запаса уменьшилась на 34,5 тыс. га за счет перевода в категорию земель лесного фонда и составляет 359,8 тыс. га.

Площадь земель фонда перераспределения уменьшилась на 152,1 тыс. га и составила 696,8 тыс. га.

С полной версией Доклада можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра в разделе Открытая служба/ Статистика и аналитика/ Землеустройство и мониторинг земель.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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