Оргкомитет по подготовке и проведению VII городского исторического форума «Город Пермь – 300 лет в истории России» провел первое заседание

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Представители городских властей и экспертного сообщества обсудили особенности организации и проведения VII исторического форума, который посвящен 300-летнему юбилею столицы Прикамья. Программа форума рассчитана на 2022-2023 годы.«В следующем году наш город отметит трехсотлетие, исторический форум, несомненно, должен стать важной частью этого события, – подчеркнул председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. – Наша задача – объединить всех заинтересованных людей: научное сообщество, историков, архивистов, краеведов, студентов, школьников и всех жителей города Перми, интересующихся историей. Уверен, что VII городской исторический форум вновь откроет дорогу интересным проектам и инициативам».В рамках форума планируется провести более двадцати мероприятий: намечены выставки, конкурсы, круглые столы, конференции, традиционные Думские уроки. Также будут реализованы два проекта – победителя городского конкурса социально значимых проектов «Город - это мы».Полный план мероприятий и информация о ходе форума будут размещаться на сайте Пермской городской Думы.На заседании оргкомитета также состоялась презентация итогового сборника докладов научно-практической конференции прошлогоднего форума «Пермь – город на Каме». Андрей Маткин, старший преподаватель кафедры культурологии, музыковедения и музыкального образования факультета музыки Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, отметил, что сборник объединил много интересных работ и вышел очень достойным.