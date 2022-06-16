В проекте Молодежного парламента Перми «Экозабег» приняли участие более 500 горожан

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Черняевском лесу состоялся экологический забег в формате плоггинга – спорт совместили с уборкой мусора. Экозабег поддержали ребята из отрядов мэра, семейные команды, представители спортивных клубов, Молодежного парламента, Пермской городской Думы и просто активные и неравнодушные пермяки. Всего в забеге приняли участие 127 команд, они собрали две тонны мусора.Участники должны были проявить навыки спортивного ориентирования, отметиться на контрольных пунктах, а также собрать как можно больше мусора и сделать это быстрее всех.В результате за два часа было собрано две тонны мусора, а победу одержала команда «Бравые ребята» из пермской школы № 3, которая собрала 120 кг.Председатель Молодежного парламента Перми Дарья Белякова-Тихонова подчеркнула, что цель экозабега – привлечь широкое общественное внимание и к окружающей среде, и к здоровому образу жизни – была достигнута.Как отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, количество команд показывает, что идея Молодежного парламента пришлась пермякам по душе: «По сути, мы сейчас делаем шаг на пути формирования экологической культуры, воспитания ответственного отношения к нашему городу. Поэтому наш «Экозабег» имеет не только чисто практическое значение, но и моральное, призван подать пример бережного отношения к городской среде».Заместитель председателя гордумы Максим Спиридонов напомнил, что «Экозабег» - первое большое городское мероприятие Молодежного парламента III созыва. Ребята взяли очень хорошую правильную тему, ведь не случайно это мероприятие победило в конкурсе городских проектов «Город - это мы», считает Максим Спиридонов: «Они выиграли грант и сегодня этот грант реализуют. Хотелось бы, чтобы достойная заявка принесла и достойный результат. Чтобы город и Балатовский лес стали чище, красивее, комфортнее для наших пермяков».