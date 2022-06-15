В Пермском музее кукол открылась выставка «Многоликое Прикамье» о коренных народах нашего края

14.46 Пятница, 17 июня 2022
Пермский край: новости дня
Члены Ассоциации частных музеев Прикамья – Пермский музей кукол и Музей истории пермской открытки подготовили совместную выставку «Многоликое Прикамье» в выставочном зале Пермского музея кукол (Пермь, ул. Пермская, 82а).

Выставка посвящена Году культурного наследия народов России. Первыми экспозицию в мае смогли оценить жители Краснокамска. В августе выставка, дополненная экспонатами еще двух членов Ассоциации, будет представлена на традиционной выставке «Православная Русь», а далее будет выставляться в краеведческих музеях Пермского края.

Экспонатами выставки стали куклы в национальных костюмах ручной работы, иллюстрации из книг по национальной тематике, символика народов, словари. Экспозицию сопровождает оригинальный текст, написанный владельцами экспонатов. В настоящее время идет подготовка встреч с посетителями, на которых будет представлена авторская экскурсия по выставке, лекции по истории народов Прикамья, по истории национальных костюмов и символике.

Выставку можно посетить в Пермском музее кукол до 12 августа по билетам музея. Адрес: Пермь, ул. Пермская, 82а.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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