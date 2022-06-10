В Перми ограничат движение по улице Уинской

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 25 июня до 30 сентября в Перми будет временно ограничено движение транспорта по Уинской в районе перекрестка с улицей Старцева (около домов №17 и №42/1 по Уинской). Будет закрыт съезд с Уинской на Старцева.Ограничение обусловлено строительством первого этапа автодороги «Переход улица Старцева – проспект Октябрят – улица Целинная». Заказчик работ – Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать маршрут.