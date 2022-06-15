В Перми пятнадцатилетнего мальчика изъяли у асоциальной матери

10.29 Пятница, 17 июня 2022
Пермский край: новости дня
Ребенок не должен ощущать себя лишним в родной семье. Дом — это то место, где детям необходимо чувствовать себя любимыми, защищенными, нужными. Пятнадцатилетний пермяк не только не получал заботы и поддержки от родной матери, но и испытывал на себе агрессию неуравновешенной женщины.

В отдел судебных приставов по Свердловскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю поступило на исполнение решение суда об изъятии подростка из неблагополучной семьи. Мать мальчика страдает психическими расстройствами, злоупотребляет алкогольными напитками, ее поведение угрожает здоровью и жизни ребенка. Сотрудник ведомства незамедлительно возбудил исполнительное производство и в этот же день вышел по месту жительства должницы в сопровождении сотрудников органов опеки.

На момент изъятия ребенка в квартире находился лишь сожитель безответственной матери, женщина даже не пришла проводить сына. Подросток самостоятельно собрал свои вещи и вместе с сотрудникам органов опеки отправился в реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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