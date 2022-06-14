«Уралкалий», «Уралхим» и Всероссийское общество охраны природы заключили соглашение о сотрудничестве

Марина Тушина © Вечерние ведомости

ПАО «Уралкалий», АО «ОХК «Уралхим» и Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы» (ВООП) в рамках Петербургского международного экономического форума заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве.Соглашение направлено на совместное развитие природоохранной деятельности, системы охраны окружающей среды и рационального природопользования, на повышение уровня ответственности в вопросах охраны окружающей среды, формирование бережного отношения к природе и формирование экологической культуры.Среди основных направлений сотрудничества - организация и проведение совместных тематических мероприятий, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду; реализация национальных государственных программ, находящихся в сфере интересов компаний и ВООП; проведение специалистами ВООП независимых экспертных оценок, технологических и экологических экспертиз; развитие экологического туризма и реализация программ по сохранению биологического разнообразия.