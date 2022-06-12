В Прикамье фигуранткой уголовного дела стала мать троих детей
Пермский край: новости дня
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в Добрянском городском округе сотрудники отдела МВД во время проверки многодетных семей выявили факт ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестокого к ним обращения.
Установлено, что 38-летняя жительница Добрянки имела на иждивении троих детей – одиннадцати, девяти и семи лет. С октября 2021 по март 2022 года мать неоднократно оставляла их одних без присмотра, не обеспечивала полноценным питанием и необходимой одеждой. Кроме того, проверка показала, что дети жили в антисанитарных условиях: грязь, мусор, отсутствие ремонта, мать жестоко обращалась с ними.
Возбуждено уголовное дело по ст. «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Расследование продолжается. Дети изъяты из семьи и временно устроены в приемную семью.
Установлено, что 38-летняя жительница Добрянки имела на иждивении троих детей – одиннадцати, девяти и семи лет. С октября 2021 по март 2022 года мать неоднократно оставляла их одних без присмотра, не обеспечивала полноценным питанием и необходимой одеждой. Кроме того, проверка показала, что дети жили в антисанитарных условиях: грязь, мусор, отсутствие ремонта, мать жестоко обращалась с ними.
Возбуждено уголовное дело по ст. «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Расследование продолжается. Дети изъяты из семьи и временно устроены в приемную семью.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».