В «Горьковке» отметят юбилей Игоря Стравинского

Марина Осипова © Вечерние ведомости

17 июня в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка «Ballet Russe» к 140-летию композитора, дирижера, пианиста и новатора Игоря Стравинского, 12+.Игорь Стравинский более всего известен своими многочисленными произведениями для балетных постановок. Он ворвался в культурную жизнь XX века с ошеломительным успехом в 1910 году, написав для «Русских сезонов» Сергея Дягилева балет «Жар-птица».В экспозиции представлены книжные, нотные и аудиоиздания (грампластинки и CD-диски), рассказывающие о балетах Стравинского: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», «Аполлон Мусагет», «Поцелуй феи». Библиотекари предлагают прочитать автобиографию композитора «Хроники моей жизни», полистать иллюстрированные издания с эскизами костюмов и декораций к постановкам, посмотреть фотографии Стравинского с ведущими деятелями искусства XX века. Тут же можно послушать музыку к балетам, принесшим их автору мировую известность.Выставка работает по 30 июня в читальном зале отдела музыкально-нотных изданий и звукозаписей (3 этаж, левое крыло). Для справок: 236-01-89.