В «Горьковке» отметят юбилей Игоря Стравинского

12.35 Четверг, 16 июня 2022
Пермский край: новости дня
17 июня в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка «Ballet Russe» к 140-летию композитора, дирижера, пианиста и новатора Игоря Стравинского, 12+.

Игорь Стравинский более всего известен своими многочисленными произведениями для балетных постановок. Он ворвался в культурную жизнь XX века с ошеломительным успехом в 1910 году, написав для «Русских сезонов» Сергея Дягилева балет «Жар-птица».

В экспозиции представлены книжные, нотные и аудиоиздания (грампластинки и CD-диски), рассказывающие о балетах Стравинского: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», «Аполлон Мусагет», «Поцелуй феи». Библиотекари предлагают прочитать автобиографию композитора «Хроники моей жизни», полистать иллюстрированные издания с эскизами костюмов и декораций к постановкам, посмотреть фотографии Стравинского с ведущими деятелями искусства XX века. Тут же можно послушать музыку к балетам, принесшим их автору мировую известность.

Выставка работает по 30 июня в читальном зале отдела музыкально-нотных изданий и звукозаписей (3 этаж, левое крыло). Для справок: 236-01-89.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
СМИ: начальник свердловского главка МВД разнес подчиненных за штраф высокопоставленному полицейскому
09 июня 2022
Уральским художникам устроят в Екатеринбурге «Завтрак на траве»
15 июня 2022
«Атмосфера» подарит школе-интернату на Эльмаше сад
10 июня 2022
Парковка на центральной площади Екатеринбурга в выходные будет закрыта из-за ярмарки
14 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:15 Прикамский Росреестр принял участие в Дне HR-менеджеров ПГНИУ
13:10 Разработка ученых Пермского Политеха поможет заранее оценить успешность операции по удалению желчного пузыря
13:06 В Прикамье фигуранткой уголовного дела стала мать троих детей
12:35 В «Горьковке» отметят юбилей Игоря Стравинского
09:45 УФССП по Пермскому краю: получить информацию по исполнительному производству можно в личном кабинете на портале Госуслуг
14:15 Пермская ЦБК вместе с партнерами проводит лекции о раздельном сборе отходов
12:50 В Пермском театре оперы и балета продолжаются репетиции новой постановки оперы «Норма»
12:44 В Прикамье подозреваемого в грабеже задержали по горячим следам
12:35 Исследователи из Пермского Политеха нашли способ научить роботов говорить более эмоционально
10:06 В УФССП России по Пермскому краю работает группа телефонного обслуживания
13:54 В Прикамье с поличным задержаны браконьеры из соседнего региона
13:44 Учеными Пермского Политеха создана виртуальная лаборатория для цифрового анализа горных пород
13:08 Пермяков приглашают на городские ярмарки
12:38 Отдел краеведения «Горьковки» ждет любителей истории
10:25 Более 365 тысяч рублей алиментов погасил пермяк, чтобы продать квартиру в центре
17:48 Президент федерации триатлона Ксения Шойгу посетила с деловым визитом Пермский край
17:35 Фонд «Добровольцы Донбасса» готовит к отправке из Перми в Луганск третий благотворительный груз
15:09 В мае в Прикамье построено почти 100 тысяч квадратных метров жилья
15:01 Кадастровая палата Прикамья проведет «горячую линию» по вопросам кадастровой оценки недвижимости
13:38 Ученые Пермского Политеха нашли способ повысить качество диагностики важных технических систем
13:34 У пермяков есть возможность помочь в создании первого в регионе детского хосписа
Все новости
17:13 Суд в Москве заменил наказание Кире Ярмыш на реальный срок в колонии
16:40 В Индии вспыхнули массовые протесты против новой системы набора в армию
15:39 Суд в Москве признал законным включение Шульман* в реестр иноагентов
14:59 Сенатор Клишас заявил, что министра Силуанова «ждут в Совфед на Lada»
13:50 Глава Минфина Силуанов на ПМЭФ предложил пересадить чиновников на «Лады»
13:26 В ЯНАО на крупнейшем месторождении «Газпрома» ночью произошел пожар
13:10 В Дальнегорске мэр принес повестку на сборы журналисту, который опубликовал смешное видео с ним
12:17 Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев для переговоров с Зеленским
11:44 В Тюменской области упал частный самолет, пилот выжил
11:21 Yonhap: КНДР готовится к ядерным испытаниям на полигоне Пунгери, считают эксперты
10:25 В России вырастут цены на инсулины в шприц-ручках
09:36 В Японии приняли закон, по которому за кибербуллинг грозит тюрьма и крупные штрафы
18:21 Госдума в первом чтении приняла законопроект, который ограничивает перевозку камчатской красной икры
17:33 На жителя Нижнего Новгорода завели второе уголовное дело о «дискредитации ВС РФ»
16:34 Путин подписал Указ о мерах по сокращению площади лесных пожаров в РФ к 2030 году
15:55 IKEA продаст все четыре фабрики в России и сократит штат сотрудников
15:20 В Москве суд арестовал топ-менеджера «Аэрофлота», его обвиняют в мошенничестве
13:18 На Камчатке посещение природных парков для приезжих туристов будет платным
12:42 Медведев задался вопросом, «будет ли Украина существовать на карте мира через два года»
12:19 Дания и Канада урегулировали 50-летний спор о принадлежности острова Ганса
11:26 Вице-премьер Абрамченко сообщила о разработке российского аналога упаковки Tetra Pak
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK