УФССП по Пермскому краю: получить информацию по исполнительному производству можно в личном кабинете на портале Госуслуг

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства огромными темпами проникает и в деятельность Службы судебных приставов.В настоящее время для граждан и организаций реализована возможность скоростного получения информации по исполнительному производству в Личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.При подключении к соответствующему сервису на Госуслугах сторона исполнительного производства (и должник, и взыскатель) могут не только получить информацию о наличии возбужденного исполнительного производства, но и копии процессуальных документов, вынесенных судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства.Таким образом, преимуществами использования личного кабинета на ЕПГУ являются:- возможность оперативного получения информации о возбуждении исполнительного производства;- возможность ознакомления с электронными копиями процессуальных документов в рамках исполнительного производства без посещения отделения судебных приставов Управления ФССП России по Пермскому краю.