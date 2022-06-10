УФССП по Пермскому краю: получить информацию по исполнительному производству можно в личном кабинете на портале Госуслуг
Пермский край: новости дня
Внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства огромными темпами проникает и в деятельность Службы судебных приставов.
В настоящее время для граждан и организаций реализована возможность скоростного получения информации по исполнительному производству в Личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
При подключении к соответствующему сервису на Госуслугах сторона исполнительного производства (и должник, и взыскатель) могут не только получить информацию о наличии возбужденного исполнительного производства, но и копии процессуальных документов, вынесенных судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства.
Таким образом, преимуществами использования личного кабинета на ЕПГУ являются:
- возможность оперативного получения информации о возбуждении исполнительного производства;
- возможность ознакомления с электронными копиями процессуальных документов в рамках исполнительного производства без посещения отделения судебных приставов Управления ФССП России по Пермскому краю.
В настоящее время для граждан и организаций реализована возможность скоростного получения информации по исполнительному производству в Личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
При подключении к соответствующему сервису на Госуслугах сторона исполнительного производства (и должник, и взыскатель) могут не только получить информацию о наличии возбужденного исполнительного производства, но и копии процессуальных документов, вынесенных судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства.
Таким образом, преимуществами использования личного кабинета на ЕПГУ являются:
- возможность оперативного получения информации о возбуждении исполнительного производства;
- возможность ознакомления с электронными копиями процессуальных документов в рамках исполнительного производства без посещения отделения судебных приставов Управления ФССП России по Пермскому краю.
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