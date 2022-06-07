Пермская ЦБК вместе с партнерами проводит лекции о раздельном сборе отходов
Пермский край: новости дня
Группа предприятий «ПЦБК» подвела промежуточные итоги работы проекта «Экодесант». Он реализуется на протяжении пяти лет и направлен на экопросвещение жителей Пермского края в вопросах рационального использования природных ресурсов. Сегодня партнерами проекта являются более 600 организаций, в числе которых – ПАО Сбербанк в Прикамье, где установлены экопаки под макулатуру. На днях состоялись лекция и мастер-класс для сотрудников банковской организации и их детей, а в конце июня они посетят современное производство «ПЦБК».
В Перми встреча с сотрудниками Сбербанка состоялась в центральном офисе. Координатор «Экодесанта» Мария Гилёва рассказала, что проект реализуется уже в 13 регионах России – от Москвы до Забайкалья. Только пермяки за время реализации проекта собрали в экобоксы «ПЦБК» более 308 тонн макулатуры, которая затем была переработана на предприятии. Встреча прошла в формате беседы, сотрудники спрашивали, какие бумажные отходы можно складывать в экобоксы, какую продукцию «ПЦБК» выпускает из макулатуры, возможно ли установить такой экопак в подъезде многоквартирного дома.
Как подчеркнула управляющая Пермским отделением ПАО Сбербанк Анна Салеева, команда Сбера давно взяла за правило бережное отношение к чистоте города: «Пермское отделение банка июнь месяц как раз посвятило раздельному сбору отходов. И встречи с командой «Экодесанта» способствуют развитию этой темы. И мы рады сотрудничеству с «ПЦБК» – благодаря обмену опытом и знаниями все больше в нас ответственности и осознанности. Надеемся на продолжение этой работы».
После лекции для сотрудников и их детей провели мастер-класс по созданию полезных поделок из гофрокартона. В 20-х числах июня они также посетят современное производство «ПЦБК» в Голованово, наглядно увидят, как здесь реализуется экономика замкнутого цикла: из макулатуры делают тарные картоны, а затем гофропродукцию.
Кстати, экобоксы «ПЦБК» под макулатуру сегодня стоят во многих учреждениях образования и культуры, в офисах компаний, в подъездах жилых домов. А с сентября прошлого года «ПЦБК» ставит контейнеры для раздельного сбора отходов на придомовых территориях, чтобы больше пермяков могли проявить свою экологическую культуру. На встрече была представлена интерактивная карта, на которой обозначены организации и дома, куда можно принести макулатуру.
В Мотовилихе, в Орджоникидзевском, Кировском и Ленинском районах уже установлено более 50 уличных контейнеров, рассказал коммерческий директор «ПЦБК», руководитель проекта «Экодесант» Игорь Синицын: «В рамках дальнейшей реализации проекта у нас амбициозные планы. Количество организаций-партнеров к 2023 году мы планируем увеличить до одной тысячи. Кроме того, к юбилею краевой столицы установим 300 контейнеров для сбора макулатуры на придомовых территориях».
ГП «ПЦБК» планирует усилить экопросветительскую работу и распространить ее на жителей многоквартирных домов. Волонтеры «Экодесанта» будут участвовать в общих собраниях собственников жилья, чтобы объяснять, какие отходы бумаги и картона можно складывать в экопаки и уличные контейнеры. Проведение лекций и экоуроков о пользе раздельного сбора отходов – важная составляющая проекта «Экодесант», волонтеры организуют такие мероприятия в учебных заведениях Прикамья, в компаниях-партнерах, на мероприятиях городского, регионального и федерального значения. В них участвуют жители всех возрастов – от дошкольников до старшего поколения.
Напомним, ГП «ПЦБК» входит в топ-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в стране. Каждый двадцатый гофроящик в России сделан на «ПЦБК». По итогам прошлого года предприятие уплатило налогов во все уровни бюджетов на сумму около 3,5 млрд рублей, а объем выручки увеличился в два раза – до 17 млрд рублей. «ПЦБК» насчитывает 2,6 тысячи сотрудников.
В Перми встреча с сотрудниками Сбербанка состоялась в центральном офисе. Координатор «Экодесанта» Мария Гилёва рассказала, что проект реализуется уже в 13 регионах России – от Москвы до Забайкалья. Только пермяки за время реализации проекта собрали в экобоксы «ПЦБК» более 308 тонн макулатуры, которая затем была переработана на предприятии. Встреча прошла в формате беседы, сотрудники спрашивали, какие бумажные отходы можно складывать в экобоксы, какую продукцию «ПЦБК» выпускает из макулатуры, возможно ли установить такой экопак в подъезде многоквартирного дома.
Как подчеркнула управляющая Пермским отделением ПАО Сбербанк Анна Салеева, команда Сбера давно взяла за правило бережное отношение к чистоте города: «Пермское отделение банка июнь месяц как раз посвятило раздельному сбору отходов. И встречи с командой «Экодесанта» способствуют развитию этой темы. И мы рады сотрудничеству с «ПЦБК» – благодаря обмену опытом и знаниями все больше в нас ответственности и осознанности. Надеемся на продолжение этой работы».
После лекции для сотрудников и их детей провели мастер-класс по созданию полезных поделок из гофрокартона. В 20-х числах июня они также посетят современное производство «ПЦБК» в Голованово, наглядно увидят, как здесь реализуется экономика замкнутого цикла: из макулатуры делают тарные картоны, а затем гофропродукцию.
Кстати, экобоксы «ПЦБК» под макулатуру сегодня стоят во многих учреждениях образования и культуры, в офисах компаний, в подъездах жилых домов. А с сентября прошлого года «ПЦБК» ставит контейнеры для раздельного сбора отходов на придомовых территориях, чтобы больше пермяков могли проявить свою экологическую культуру. На встрече была представлена интерактивная карта, на которой обозначены организации и дома, куда можно принести макулатуру.
В Мотовилихе, в Орджоникидзевском, Кировском и Ленинском районах уже установлено более 50 уличных контейнеров, рассказал коммерческий директор «ПЦБК», руководитель проекта «Экодесант» Игорь Синицын: «В рамках дальнейшей реализации проекта у нас амбициозные планы. Количество организаций-партнеров к 2023 году мы планируем увеличить до одной тысячи. Кроме того, к юбилею краевой столицы установим 300 контейнеров для сбора макулатуры на придомовых территориях».
ГП «ПЦБК» планирует усилить экопросветительскую работу и распространить ее на жителей многоквартирных домов. Волонтеры «Экодесанта» будут участвовать в общих собраниях собственников жилья, чтобы объяснять, какие отходы бумаги и картона можно складывать в экопаки и уличные контейнеры. Проведение лекций и экоуроков о пользе раздельного сбора отходов – важная составляющая проекта «Экодесант», волонтеры организуют такие мероприятия в учебных заведениях Прикамья, в компаниях-партнерах, на мероприятиях городского, регионального и федерального значения. В них участвуют жители всех возрастов – от дошкольников до старшего поколения.
Напомним, ГП «ПЦБК» входит в топ-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в стране. Каждый двадцатый гофроящик в России сделан на «ПЦБК». По итогам прошлого года предприятие уплатило налогов во все уровни бюджетов на сумму около 3,5 млрд рублей, а объем выручки увеличился в два раза – до 17 млрд рублей. «ПЦБК» насчитывает 2,6 тысячи сотрудников.
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