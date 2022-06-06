В Пермском театре оперы и балета продолжаются репетиции новой постановки оперы «Норма»

12.50 Среда, 15 июня 2022
Пермский край: новости дня
Новая постановка оперы «Норма» Винченцо Беллини (12+) будет представлена в театре 26, 28, 29 и 30 июня. К премьере спектакля приурочена программа «Лаборатории современного зрителя», события которой пройдут с 20 по 27 июня.

Исследование феномена бельканто стало центральной темой спектакля, над которым работают дирижер Мигран Агаджанян, режиссер Максим Петров, художник-постановщик Альона Пикалова, художники по костюмам и свету Ирэна Белоусова и Константин Бинкин и куратор проекта искусствовед Аркадий Ипполитов. «Норма» Винченцо Беллини вошла в историю искусства как один из величайших шедевров белькантовой традиции, сочетающий классическую гармонию со страстностью романтизма. 26 и 30 июня заглавную партию в премьере исполнит заслуженная артистка России Вероника Джиоева, 28 июня — солистка Мариинского театра Мария Баянкина, 29 июня — солистка Пермского театра оперы и балета Элона Коржевич.

Аркадий Ипполитов, куратор проекта:
— В качестве эталона для стилистического решения спектакля вместе с режиссером Максимом Петровым и художником Альоной Пикаловой нами были выбраны картина «Сон Оссиана» Жана Огюста Доминика Энгра (1813) с его странной потусторонностью и фантастические проекты французских архитекторов конца XVIII века — Этьена-Луи Булле, Клода-Николя Леду и Жан-Жака Лекё. Работы эти относятся к тому, что именуется неоклассикой, но даже и сейчас, в XXI веке, они смотрятся экстравагантно; в свое же время они считывались как радикальный авангард. Холодная отстраненность, что свойственна этому изобразительному ряду, как нельзя лучше подчеркивает отвлеченную, чуть ли не абстрактную, красоту bel canto, историю которого блистательно завершает Винченцо Беллини. Красоту bel canto мы пытались подчеркнуть в первую очередь, а что получилось — судить зрителю.

К премьере «Нормы» приурочена публичная программа «Лаборатории современного зрителя», которая откроется 20 июня творческой встречей с дирижером-постановщиком оперы Миграном Агаджаняном. Формат встречи «из-за рояля» представит главного дирижера Пермского театра оперы и балета одновременно в трех его ипостасях — как дирижера, певца и пианиста.

21 июня в большом балетном зале Пермского театра оперы и балета пройдет мастер-класс с режиссером спектакля, одним из ведущих хореографов России Максимом Петровым, на котором лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» (2021) предлагает осмыслить партитуру Беллини прежде всего через пластику: тело, телесность.

23 июня состоится лекция «Bellini Zeitgeist» выдающегося российского искусствоведа Аркадия Ипполитова, старшего научного сотрудника Государственного Эрмитажа и одного из ведущих мировых специалистов в области итальянского искусства XV—XVII веков, который выступил куратором постановки.

27 июня театр приглашает зрителей на показ фильма «Список кораблей», режиссер Алексей Гусев. Главный герой фильма – Аркадий Ипполитов. В центре повествования — миф о корабле, насквозь пронизывающий западную культуру: от Ноева ковчега до каравелл Колумба и «Титаника», от Алых парусов до алого флага на броненосце «Потемкин». Заключительное событие последней в нынешнем сезоне «Лаборатории современного зрителя» перебрасывает мост к едва ли не самой ожидаемой премьере сезона 2022/2023 — «Летучему голландцу» Рихарда Вагнера.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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