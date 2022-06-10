В УФССП России по Пермскому краю работает группа телефонного обслуживания

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С целью повышения качества взаимодействия сотрудников ведомства, граждан и представителей организаций на базе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю работает группа телефонного обслуживания.По номеру телефона 8 (342) 220-11-59 граждане и представители организаций смогут обращаться по вопросам снятия ареста с банковских счетов, запрета на регистрационные действия с автотранспортных средств, недвижимого имущества, по вопросам, касающимся взыскания алиментных платежей, ограничения выезда за пределы Российской Федерации, по вопросам взыскания с лица, ошибочно идентифицированном в качестве должника (двойника), получения информации справочного характера, по вопросам записи на личный прием и другим вопросам, находящимся в компетенции службы. Звонки будут приниматься по будням с 9.00 до 18 часов, в пятницу с 9.00 до 16.45, в том числе в обеденный перерыв.