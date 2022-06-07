В Прикамье с поличным задержаны браконьеры из соседнего региона

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Очерском округе возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 256 «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста с применением запрещенных орудий лова», сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.Нарушения выявлены во время оперативно-профилактического мероприятия «Предупреждение и пресечение экологических преступлений». Майским утром сотрудники полиции вместе с представителем краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии задержали четырех жителей Кировской области на пруду на реке Чепце около села Кулики Очерского городского округа. Гости из соседнего региона рыбачили в период нереста. При них были рыболовные сети, резиновая гребная лодка и незаконно добытые караси и щуки общим количеством 70 штук.Спустя какое-то время на этом же пруду правоохранители задержали еще четырех жителей Кировской области. У фигурантов изъято 39 карасей, щука, 300 метров рыболовных сетей и лодка.Общий ущерб, нанесенный природным ресурсам, оценивается более чем в 28 тысяч рублей. Сейчас ведется документирование противоправной деятельности подозреваемых.