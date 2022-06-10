Пермяков приглашают на городские ярмарки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На этой неделе ярмарки будут работать в двух районах Перми – Свердловском и Мотовилихинском, обе с 15 по 17 июня.Площадка в Свердловском районе расположится на Комсомольском проспекте 91/2, в Мотовилихе – на улице Уинской, 10. Здесь пермяки и гости города смогут купить мясо, колбасы, сыр, мед, орехи, сладости, а также товары ручной работы. Часы работы ярмарок – с 12:00 до 20:00.