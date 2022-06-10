Пермяков приглашают на городские ярмарки

13.08 Вторник, 14 июня 2022
Пермский край: новости дня
На этой неделе ярмарки будут работать в двух районах Перми – Свердловском и Мотовилихинском, обе с 15 по 17 июня.

Площадка в Свердловском районе расположится на Комсомольском проспекте 91/2, в Мотовилихе – на улице Уинской, 10. Здесь пермяки и гости города смогут купить мясо, колбасы, сыр, мед, орехи, сладости, а также товары ручной работы. Часы работы ярмарок – с 12:00 до 20:00.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Ирбитская ярмарка и сухоложский магазин получили признание на конкурсе «Торговля России»
10 июня 2022
В свердловском поселке благодаря поддержке «Святогора» стартовали работы по отсыпке водозащитной плотины
09 июня 2022
На крыше «Высоцкого» в столице Урала открылся бассейн
12 июня 2022
В Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок
06 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:54 В Прикамье с поличным задержаны браконьеры из соседнего региона
13:44 Учеными Пермского Политеха создана виртуальная лаборатория для цифрового анализа горных пород
13:08 Пермяков приглашают на городские ярмарки
12:38 Отдел краеведения «Горьковки» ждет любителей истории
10:25 Более 365 тысяч рублей алиментов погасил пермяк, чтобы продать квартиру в центре
17:48 Президент федерации триатлона Ксения Шойгу посетила с деловым визитом Пермский край
17:35 Фонд «Добровольцы Донбасса» готовит к отправке из Перми в Луганск третий благотворительный груз
15:09 В мае в Прикамье построено почти 100 тысяч квадратных метров жилья
15:01 Кадастровая палата Прикамья проведет «горячую линию» по вопросам кадастровой оценки недвижимости
13:38 Ученые Пермского Политеха нашли способ повысить качество диагностики важных технических систем
13:34 У пермяков есть возможность помочь в создании первого в регионе детского хосписа
12:52 В Прикамье неплательщика алиментов задержали пьяным за рулем мотоблока и отправили под арест
13:03 На пермской эспланаде 12 июня пройдет ярмарка
12:53 Эксперты Кадастровой палаты по Пермскому краю пояснили, как поставить на учёт дом на садовом участке
12:50 В Перми на месяц будет ограничено движение транспорта по Попова
12:40 Пермский Политех заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Ханты-Мансийского автономного округа
12:33 Избежать судимости двум пермякам помогла уплата алиментов
12:34 В Прикамье возбуждено уголовное дело против автомобилистки
12:22 12 июня в Перми будет нельзя купить алкоголь
12:19 Банк земли в Прикамье пополнился 285 участками
10:50 В УФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
Все новости
18:08 Суд в Санкт-Петербурге отменил штраф замглавы ВООПИиК за «дискредитацию ВС РФ»
17:05 Адвокатам не сообщили, в какую именно колонию перевели Навального
16:15 ЕСПЧ признал закон «об иностранных агентах» нарушающим права человека
15:38 Папа Римский Франциск считает, что «объявлена третья мировая [Роскомнадзор]»
14:50 Наталья Поклонская сообщила, что стала советником генпрокурора РФ и прекращает ведение соцсетей
14:14 В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за безответственное обращение с животными
13:36 Россияне стали лидерами в покупках элитного жилья на Пхукете, обогнав китайцев
12:45 Губернатор Брянской области сообщил, что в результате обстрела села Займище ранены четыре человека
12:21 В России образовался дефицит высокоскоростных лифтов
10:50 Член СПЧ Точенов: в России необходимо ввести «регулирование деятельности блогеров»
09:47 ЕС с 14 июня отключит от SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ
09:13 На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка с применением минометов
18:00 Регионы получат почти миллиард рублей на покупку гербов, флагов и флагштоков для школ
17:36 В России число работников, находящихся в простое, выросло на 3,7 тысяч за неделю
16:52 Хинштейн сообщил, что Митволь «заключил сделку с правосудием»
15:48 Банк России снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых
15:27 Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете вывесок на иностранных языках
09:19 В Новосибирске водители мусоровозов подали заявку на митинг из-за нарушений трудовых прав
18:02 В России утвердили стандарт церемонии поднятия флага в школах
16:46 В Костроме прошел митинг против применения ядерного оружия
15:36 Попавший в ДТП политик Сергей Миронов объяснил, почему не вышел из служебной машины
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK