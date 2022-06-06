Отдел краеведения «Горьковки» ждет любителей истории

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На этой неделе Пермская краевая библиотека им. Горького приглашает пермяков на новую выставку, презентацию книги и консультацию по генеалогии.13 июня открылась выставка к 110-летию географа и краеведа С. Николаева (12+). Сергей Федорович Николаев (1912–2002) в 1941 году окончил биологический факультет Пермского государственного университета. В 1945-1954 годах работал в Пермской областной газете «Звезда». Преподавал в средних и высших учебных заведениях, в том числе – в ПГУ имени А. М. Горького. Самый главный труд Николаева – летопись Пермского края, которую он вел полвека. С. Николаев – автор книг о природе, истории, хозяйстве и населенных пунктах Пермского края. На выставке в отделе краеведения Горьковки представлены книги, статьи из периодических изданий и сборников, архивные материалы из личного фонда С. Николаева. Выставка работает до конца июня. Отдел краеведения (4 этаж, левое крыло).16 июня в 16:00 состоится презентация книги В. Зубакина «В тени трона» (16+). Как пишет сам автор, его «не исторический роман» посвящен двум героям: Великому князю Михаилу Александровичу и британскому королю Эдуарду VIII. Роман вышел в 2022 году в издательстве «Время». В книге сочетаются достоверные факты биографии августейших особ и авторский вымысел. Василий Зубакин - доктор экономических наук, профессор, автор научных исследований. Многие годы интересуется историей и фактами из жизни известных личностей. На презентации прозвучат любимые произведения Великого князя Михаила Романова в исполнении композитора и пианиста Василия Куликова. Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж).19 июня в 12:00 пройдет бесплатная консультация по составлению родословной (16+). Ее проведет краевед и член Правления Уральского историко-родословного общества Наталья Красноперова. В это же время гостям «Горьковки» предлагают познакомиться с выставкой «Библиотека генеалога и краеведа». Запись на консультацию по телефону: +7 (342) 236-17-78. Отдел краеведения (4 этаж, левое крыло).