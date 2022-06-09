Президент федерации триатлона Ксения Шойгу посетила с деловым визитом Пермский край

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Перми Ксения Шойгу встретилась с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, министром спорта Пермского края Татьяной Чесноковой, обсудила возможности совместной реализации спортивных проектов с директором филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» Алексеем Аверьяновым и генеральным директором ПАО «Уралкалий» Виталием Лауком, посетила спорткомплексы «Олимпия» и «Рекорд».Ксения Шойгу заявила о готовности поддержать предложение региональных властей и организовать в Перми одно из массовых соревнований всероссийского значения по триатлону в 2023 году – в год 300-летия столицы Прикамья.Триатлон для Березников и Соликамска - молодой вид спорта. В 2020 году в Березниках состоялись краевые соревнования по триатлону, в 2021-м впервые в своей истории Березники приняли первенство России по зимнему триатлону.Компании «Уралхим» и «Уралкалий» развивают спортивные инициативы в территориях присутствия, осуществляют межрегиональный проект «Миссия чемпиона», направленный на привлечение внимания и стимулирование интереса к спорту, организацию визитов известных спортсменов, представителей здравоохранения и культуры в регионы.Радмир Габдуллин, советник генерального директора по спорту и молодёжной политике АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий»:«На протяжении нескольких лет мы поддерживаем триатлон в крае. В прошлом году помогли березниковским спортсменам с экипировкой, закупили новые велосипеды, оказали помощь в организации тренировочных сборов перед первенством России. «Уралхим» и «Уралкалий» нацелены на развитие спорта в регионах присутствия. На встрече с Ксенией Шойгу и Дмитрием Махониным обсудили новые планы по дальнейшему сотрудничеству».