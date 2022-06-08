Фонд «Добровольцы Донбасса» готовит к отправке из Перми в Луганск третий благотворительный груз

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Благотворительный фонд помощи добровольцам Донбасса и членам их семей «Добровольцы Донбасса» зарегистрирован в Пермском крае в конце марта. Он занимается сбором благотворительных средств от организаций и граждан, в первую очередь жителей Пермского края. На эти средства закупается необходимое оборудование, обмундирование, средства личной защиты для бойцов добровольческих подразделений в ЛНР.Формируются также гуманитарные грузы для мирных жителей, для детей Луганской народной республики.- Мы сотрудничаем с несколькими детскими домами в ЛНР, адресно доставляем им гуманитарную помощь. Формируем продуктовые наборы, которые получают семьи, - и в первую очередь, семьи погибших добровольцев Донбасса, - рассказывает президент Общественно-полезного благотворительного фонда помощи добровольцам Донбасса и членам семей «Добровольцы Донбасса» Вячеслав Лучников. - Плотно работаем с Союзом добровольцев Донбасса - всероссийской организацией, которой руководит депутат Государственной Думы Александр Бородай. Она занимается поддержкой добровольцев - защитников Донбасса. Наш фонд, зарегистрированный в Пермском крае, тоже является общероссийской общественной организацией. Он создан по инициативе наших офицеров запаса. Многие из них сами участвовали в составе добровольческих отрядов в вооруженных конфликтах с украинскими неонацистами с 2014 года и хорошо понимают, какая именно помощь сейчас необходима.За время работы фонда организовано уже две отправки гуманитарных грузов в ЛНР на общую сумму более 5 млн рублей. Оба груза были доставлены в сотрудничестве с воронежскими общественными объединениями афганцев, десантников, «Боевым братством».Добровольцам были переданы средства личной защиты, перевязочные средства, антисептики, жителям - продукты питания. В мае фонд также помог перевезти в Луганск гуманитарную помощь от Пермского отделения КПРФ, от Народного фронта. В том числе были доставлен шоколад в обертках, нарисованных пермскими детьми. Его раздавали сразу же, бойцы на передовой читали письма поддержки от наших детей…Основные благотворители фонда - предприниматели и спортсмены, в первую очередь краевая федерация дзюдо и федерация самбо Пермского края. Очень много граждан перечисляют небольшие суммы, приходят пенсионеры - люди готовы помочь. Фонд принимает продукты, предметы гигиены, на собранные средства приобретается то, в чем больше всего нуждаются в ЛНР. А нужно там буквально все - от тетрадок до матрасов. Хотя Луганск и возвращается к мирной жизни, и полки в магазинах уже заполнены, но не у всех есть деньги... В общем, пригодится все, что готовы предложить благотворители.Спортивное сообщество Прикамья оказывает Луганску и помощь по своему профилю. Так, федерация дзюдо договорились с Министерством спорта ЛНР о том, что она примет в лагере в Павловске 30 детей, организует для них за свой счет сборы и отдых. Федерация самбо ведет активную работу с семьями беженцев, которые сейчас находятся в Пермском крае, организует встречи, направленные на то, чтобы привлечь десятки детей к занятиям спортом. Если они проявят интерес, для таких детей будут созданы все условия для занятий, в том числе в спортивных лагерях.В конце июня пермяки отправятся в Луганск с концертной программой. Ее будут сопровождать представители фонда, которые доставят также средства личной защиты для бойцов-добровольцев и третий по счету гуманитарный груз. Сейчас идет его активное формирование, и принять участие может каждый.Фонд «Добровольцы Донбасса» работает по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 38а, офис 502. Телефон +7 (919) 705 83 37, электронная почта opbf-dobrovolec@bk.ru. Корпоративная карта для зачисления частных пожертвований: 5140 1702 1470 9066.