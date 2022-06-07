В мае в Прикамье построено почти 100 тысяч квадратных метров жилья

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По данным регионального Управления Росреестра, в мае в Пермском крае построено и зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 703 индивидуальных жилых дома на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, блокированной застройки. Это на 53% выше показателя аналогичного периода 2021 года. Площадь застройки составляет 98 990 кв. м.В пятерке лидеров традиционно 1 место занимает Пермский муниципальный округ – 210 домов общей площадью 28 869 кв. м, на втором месте – город Пермь, где построено 76 домов общей площадью 12 650 кв. м. На третьем месте Кунгурский муниципальный округ - 44 дома, общая площадь 6 014 кв. м. Четвертое место занимает Лысьвенский городской округ – 43 дома, общая площадь 7 267 кв. м, на пятом месте Краснокамский городской округ – 35 домов, общая площадь 4 430 кв. м.Одноэтажное строительство составляет 34 % от всех построенных домов, двухэтажные дома – 63 %, трехэтажные дома – 3 %.В трех территориях, а именно в Гремячинске, Кизеле и Юрле, индивидуальные жилые дома не зарегистрированы.Новый толчок строительству даст программа ипотечного кредитования частных домов, построенных гражданами без привлечения застройщиков. Займы будут предоставляться в рамках действующей льготной ипотеки под 9% годовых. Построить дом по льготной ипотеке нужно будет за год.Льготная ипотека на строительство дома хозяйственным способом (организация работ собственными силами, без привлечения исполнителей и подрядчиков) позволит ввести дополнительно один миллион квадратных метров жилья, подсчитали в «ДОМ.РФ». До конца года на самостоятельное домостроение может быть выдано около 8 тысяч кредитов на сумму более 50 млрд рублей.По данным исследований «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ, примерно 31% россиян, желающих построить частный дом в ипотеку, не готовы привлекать к строительству профессионального застройщика и планируют осуществить необходимые работы собственными силами. Это около 50 тысяч семей.До сих пор при строительстве дома хозспособом банки ипотеку не выдавали, так как при этом нет залога в виде дома и высоки риски невозврата кредита. Льготные займы для частных домов были предусмотрены лишь в рамках «Дальневосточной ипотеки» под 2%. С расширением программы ипотечные продукты де-факто станут доступны для всего рынка ИЖС.