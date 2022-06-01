Кадастровая палата Прикамья проведет «горячую линию» по вопросам кадастровой оценки недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

15 июня, в среду, с 09.00 до 11.00 состоится «горячая телефонная линия» Кадастровой палаты по вопросам кадастровой оценки недвижимости в Пермском крае. Специалисты ответят на актуальные вопросы по телефону: 8 (342) 201-71-14 (после включения автоответчика необходимо набрать внутренний номер 2166 и дождаться ответа оператора).Специалисты отдела определения кадастровой стоимости ведомства помогут гражданам получить ответы на актуальные вопросы, например:- Как получить информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости?- Какая организация рассчитывает кадастровую стоимость объектов недвижимости в Пермском крае?- Каким образом рассчитывается кадастровая стоимость?- Как изменить (оспорить) кадастровую стоимость?«Кадастровая стоимость в различных регионах определяется разными бюджетными учреждениями на определенный период. На основе кадастровой стоимости рассчитывается налог на земельные участки, квартиры, помещения, здания и многие другие объекты недвижимости. Расчет кадастровой стоимости недвижимости производится на основе различных параметров, например, таких как индекс рынка недвижимости в регионе, местоположение недвижимости и других индивидуальных характеристик. В ходе "горячей линии" эксперты Кадастровой палаты помогут пермякам разобраться в вопросах проведения кадастровой оценки и расскажут, как поступить в той или иной ситуации», – резюмировала Альфия Абашева, заместитель директора Кадастровой палаты по Пермскому краю.