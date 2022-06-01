У пермяков есть возможность помочь в создании первого в регионе детского хосписа

Марина Осипова © Вечерние ведомости

12 июня в Перми на Соборной площади с 14 до 17 часов будет проходить благотворительная акция «Белый цветок» в пользу первого в Пермском крае «Хосписа для детей».Паллиативная помощь детям – активная комплексная помощь телу, уму и душе больного ребенка с неизлечимым, ограничивающим срок жизни заболеванием, а также поддержка его семьи. Дети с неизлечимыми заболеваниями живут своей уникальной жизнью, растут, развиваются и познают мир. Они хотят радоваться, играть и общаться. Они мечтают. Они чувствуют. Они – источник счастья и любви для родителей, которые зачастую остаются наедине с недугом.Детей с такими заболеваниями нельзя вылечить, но их жизнь можно изменить к лучшему.Детского хосписа в Прикамье пока нет, но губернатором поставлена задача открыть его к концу 2022 года. Система паллиативной помощи детям в крае существует и активно работает. На протяжении 7 лет в Детской клинической больнице №13 действует отделение паллиативной помощи маленьким пациентам. Оно рассчитано на 12 коек. На это время отделение становится домом для ребенка, где за ним ведется круглосуточное наблюдение командой высококвалифицированных специалистов. Для детей создается семейная обстановка, организуется досуг, а родители получают необходимые консультации, психологическую и духовную поддержку. С 2017 года организована выездная паллиативная медицинская служба для оказания помощи пациентам на дому. Одной из ее задач является передача необходимого медицинского оборудования и расходных материалов для комфортной и качественной жизни наших ребят дома, а не в больницах, закупленных за счёт федеральных средств.Детский хоспис создается на базе этого отделения, в помещениях Детской больницы на улице Бушмакина, 19. Количество коек будет увеличено до 22, но главное - хоспис объединит в единую структуру все направления работы по паллиативной помощи детям. При нем будут работать круглосуточный и дневной стационар, выездная служба, организационно-методический отдел и кабинет нутритивной поддержки для пациентов всего края, в том числе и амбулаторных. Таким образом, вся система поддержки детей, нуждающихся в паллиативной помощи, обретет целостность и завершенность.Конечно, проект финансируется из федерального и краевого бюджета. Но без помощи благотворителей все равно не обойтись. Ведь маленьким пациентам нужно не только современное оборудование и профильная медицинская помощь, но и уют, комфорт, теплая домашняя атмосфера. А все это тоже требует вложений. Словом, нужна помощь неравнодушных пермяков.Важно, чтобы у неизлечимо больных детей Пермского края и их родителей появились желания и мечты. Появилась возможность жить так долго, насколько возможно, и так хорошо, насколько возможно!На акции 12 июня будут присутствовать специалисты отделения паллиативной помощи Детской клинической больницы №13. Они готовы ответить на все вопросы, рассказать о хосписе и о том, куда будут направлены благотворительные средства.