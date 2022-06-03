В Прикамье неплательщика алиментов задержали пьяным за рулем мотоблока и отправили под арест

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Нетрезвый водитель за рулем мотоблока был задержан сотрудниками дорожной инспекции в г. Лысьве Пермского края. При проверке документов оказалось, что нарушитель находится в исполнительном розыске за неуплату алиментов. Пока лихач развлекался на дорогах города, трое его детей ждали финансовой помощи от родного отца.Мужчина 1980 года рождения должен был своим детям 13, 12 и 11 лет порядка 400 тысяч рублей. Но горе-родитель не торопился выполнять свои обязанности. Он отказывал ребятам не только в материальной помощи, но и не стремился заниматься их воспитанием.Сотрудники отдела судебных приставов по г. Лысьве УФССП России по Пермскому краю объявили неплательщика в розыск, так как он не являлся для дачи объяснения в подразделение ведомства. По месту регистрации мужчину застать не удавалось, он предпочитал проживать у случайных знакомых и временных сожительниц.Найти несознательного гражданина удалось благодаря межведомственному взаимодействию. Сотрудники ГИБДД сообщили судебному приставу-исполнителю, что должник задержан за нарушения правил дорожного движения. После подтверждения личности нарушителя на него был составлен протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». В результате его рассмотрения суд назначил алиментщику 10 суток ареста.Пьяная езда также не осталась без внимания правоохранителей, мужчину привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.