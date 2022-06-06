На пермской эспланаде 12 июня пройдет ярмарка

13.03 Четверг, 9 июня 2022
Пермский край: новости дня
В рамках празднования Дня города в Перми состоится ярмарка продукции местных производителей «59 блюд».

С 12:00 до 20:00 на площади перед зданием Законодательного собрания можно будет продегустировать и приобрести товары от фермеров и производителей Перми и края, принять участие в развлекательных мероприятиях.

Гостям предложат пельмени, мед, козье молоко, сыродавленные масла холодного отжима, сухофрукты, сладости, мыло ручной работы. Кроме того, на ярмарке пройдет конкурс барбекю «Прикамский мангал», выставка предметов старинной кухонной утвари, кулинарные мастер-классы, танцевальный флешмоб, розыгрыш призов. Выступят творческие коллективы региона. Для детей предусмотрена шоу-программа.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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