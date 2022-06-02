В Перми на месяц будет ограничено движение транспорта по Попова
Пермский край: новости дня
С 13 июня до 13 июля в Перми будет временно ограничено движение по улице Попова на участке от Петропавловской до Ленина. Это связано с проведением работ по реконструкции объекта благоустройства. На это время будет полностью закрыт тротуар, поэтому одна полоса дороги будет отдана пешеходам.
Работы будет вести ООО «ТехДорГрупп». Подрядчик должен обеспечить расстановку соответствующих знаков.
Работы будет вести ООО «ТехДорГрупп». Подрядчик должен обеспечить расстановку соответствующих знаков.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге перекроют улицу Бабушкина
06 июня 2022
06 июня 2022
В Екатеринбурге перекроют улицу Любви
31 мая 2022
31 мая 2022