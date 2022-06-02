В Перми на месяц будет ограничено движение транспорта по Попова

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 13 июня до 13 июля в Перми будет временно ограничено движение по улице Попова на участке от Петропавловской до Ленина. Это связано с проведением работ по реконструкции объекта благоустройства. На это время будет полностью закрыт тротуар, поэтому одна полоса дороги будет отдана пешеходам.Работы будет вести ООО «ТехДорГрупп». Подрядчик должен обеспечить расстановку соответствующих знаков.