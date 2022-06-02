Избежать судимости двум пермякам помогла уплата алиментов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Двое жителей Перми погасили долги по алиментам и избежали уголовного наказания.Одно из уголовных дел было возбуждено в отношении жителя Орджоникидзевского района г. Перми. Мужчина обязан был ежемесячно перечислять четвертую часть дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка, но свои родительские обязанности не исполнял. Так как в его действиях усматривались признаки преступления, дознавателем службы судебных приставов было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». В ходе следствия подозреваемый полностью погасил всю сумму задолженности в размере более 235 тысяч рублей. Уголовное дело в его отношении было прекращено.Другим показательным примером деятельного раскаяния должника стало погашение задолженности по алиментам в размере 360 тысяч рублей. Житель Свердловского района полностью исполнил свои обязательства перед ребенком, когда уголовное дело в его отношении уже рассматривалось в суде. Более того, мужчина смог договориться с бывшей супругой о добровольной выплате алиментов без участия судебных приставов. Женщина отозвала исполнительный документ с принудительного исполнения.