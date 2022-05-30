В Прикамье возбуждено уголовное дело против автомобилистки
Пермский край: новости дня
В Чернушке возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней женщины. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, ее подозревают в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
Патрулируя улицу Октябрьскую, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-217030. Проверяя документы, полицейские заметили у женщины-водителя явные признаки алкогольного опьянения. В дальнейшем это подозрение подтвердилось результатами освидетельствования. Женщину отстранили от управления автомобилем.
Установлено, что фигурантка уже привлекалась к административной ответственности за такое правонарушение. Сейчас женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Патрулируя улицу Октябрьскую, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-217030. Проверяя документы, полицейские заметили у женщины-водителя явные признаки алкогольного опьянения. В дальнейшем это подозрение подтвердилось результатами освидетельствования. Женщину отстранили от управления автомобилем.
Установлено, что фигурантка уже привлекалась к административной ответственности за такое правонарушение. Сейчас женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Мужчину осудят за стрельбу в центре Камышлова
03 июня 2022
03 июня 2022