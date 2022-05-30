В Прикамье возбуждено уголовное дело против автомобилистки

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Чернушке возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней женщины. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, ее подозревают в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.Патрулируя улицу Октябрьскую, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-217030. Проверяя документы, полицейские заметили у женщины-водителя явные признаки алкогольного опьянения. В дальнейшем это подозрение подтвердилось результатами освидетельствования. Женщину отстранили от управления автомобилем.Установлено, что фигурантка уже привлекалась к административной ответственности за такое правонарушение. Сейчас женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.