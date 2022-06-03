12 июня в Перми будет нельзя купить алкоголь
Пермский край: новости дня
12 июня празднуется День России и День города. В этот день, согласно постановлению краевого правительства, в Прикамье запрещена розничная продажа алкогольной продукции.
Нарушение этого ограничения повлечет для должностных лиц наложение административного штрафа в размере от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
Нарушение этого ограничения повлечет для должностных лиц наложение административного штрафа в размере от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
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07 июня 2022
07 июня 2022