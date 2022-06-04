Банк земли в Прикамье пополнился 285 участками

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермском крае выявлены свободные территории и земельные участки, на которых можно строить жилые объекты, общей площадью более 50 гектаров. Оперативный штаб при региональном Управлении Росреестра принял решение о вовлечении в жилищное строительство еще 285 новых земельных участков: 247 земельных участков площадью 33 гектара под индивидуальное жилищное строительство и 38 участков площадью 17,5 гектаров под строительство многоквартирных домов.Участки для строительства жилья появились в 21 муниципалитете края - г. Пермь, г. Березники, Губахинский, Соликамский, Чусовской, Горнозаводский, Добрянский, Ильинский, Куединский, Нытвенский, Октябрьский, Ординский, Осинский, Оханский, Очерский, Пермский, Сивинский, Суксунский, Чернушинский, Юрлинский, Юсьвинский округа. Информация о данных участках обновится на Публичной кадастровой карте после 10 июня. Вообще, информация о земельных участках и территориях, предусмотренных для жилищного строительства, обновляется ежеквартально.Таким образом, на сегодня в рамках проекта «Земля для стройки», который был запущен Росреестром в 2020 году для реализации и развития национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Прикамья, под жилую застройку выявлено 415 земельных участков общей площадью 282 га на территории 26 муниципальных образований Пермского края.Выбрать интересующий участок и получить о нем сведения, а также рассчитать потенциальную стоимость и спрогнозировать будущие налоги можно на Публичной кадастровой карте https://pkk.rosreestr.ru в разделе «Жилищное строительство». Для поиска подходящего земельного участка либо территории нужно ввести в строку поиска номер региона, двоеточие и звёздочку – символы 59:*. Здесь же можно направить заявление в уполномоченный орган о предоставлении участка.С помощью данного онлайн-сервиса в отношении 74 участков проведены торги и зарегистрированы права собственности либо аренды. Участки расположены в г. Перми, Березниковском, Соликамском, Верещагинском, Октябрьском, Пермском и Ординском округах.