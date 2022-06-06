Прикамцам ответили на вопросы о детях и недвижимости

15.28 Вторник, 7 июня 2022
Пермский край: новости дня
Управление Росреестра по Пермскому краю подводит итоги участия во Всероссийской неделе правовой помощи детям.

В рамках недели правовой помощи детям, которая проходила в Управлении с 30 мая по 6 июня текущего года, каждый житель Прикамья мог задать вопрос о сделках с недвижимостью с участием несовершеннолетних граждан края. Среди вопросов, с которыми обращались пермяки на телефоны «горячих» линий, выделилось пять самых часто задаваемых.

Вопрос. Могу ли я как родитель подписать договор купли-продажи квартиры с использованием материнского капитала за несовершеннолетнего ребенка 15 лет? Ребенок в настоящий момент отдыхает в оздоровительном центре за пределами Пермского края.

Ответ. Многие родители полагают, что до 18 лет они могут самостоятельно представлять интересы своего ребенка. В соответствии с действующим законодательством несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет действуют, совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей (родителей). Родитель может выразить свое согласие в письменном виде, его можно указать в договоре.
В данном случае несовершеннолетний ребенок должен самостоятельно подписать договор, он должен присутствовать лично при отчуждении квартиры и удостоверении документа. Выходом может стать нотариально заверенная доверенность от имени ребенка, по которой родитель как доверенное лицо сможет подписать договор.

Вопрос. Достаточно ли согласия органа опеки на сделку, если одним из собственников доли в квартире является несовершеннолетний ребенок?

Ответ. В этом случае договор подлежит нотариальному удостоверению, так как сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным, подлежат нотариальному удостоверению.

Вопрос. Необходимо ли выделять доли детям в квартире, если квартира была приобретена в совместную собственность супругов за счет кредитных средств и средств материнского капитала? На данный момент ипотечный кредит погашен.

Ответ. Да, в данном случае необходимо выделить доли детям в этой квартире. Для этого необходимо составить соглашение о выделении долей и обратиться в орган регистрации прав для осуществления государственной регистрации прав долевой собственности на всех членов семьи.

Важно! Если при выделении детям долей в таком имуществе доля родителей остается в их совместной собственности, нотариальное удостоверение соответствующего соглашения не требуется. При этом если квартира перейдет каждому из супругов и детям в долевую собственность, то в данном случае потребуется нотариальное удостоверение соглашения.

Вопрос. Может ли бабушка передать квартиру пятилетнему внуку?

Ответ. Передать квартиру несовершеннолетнему возможно только в дар. В данном случае в договоре за несовершеннолетнего будет действовать его законный представитель.
Договор дарения нотариально не удостоверяется.

Вопрос. Если имущество не отчуждается, а, наоборот, приобретается на имя несовершеннолетнего, нужно ли родителям получать согласие органа опеки и удостоверять сделку у нотариуса?

Ответ. При покупке или дарении недвижимого имущества несовершеннолетнему согласие органа опеки не требуется, так как у ребенка имущество не уменьшается.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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