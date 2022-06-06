В Перми станет больше автобусов на маршруте №46

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Для обслуживания пассажиров во время религиозных праздников – День Святой Троицы и Семик – будет увеличено количество автобусов на маршруте №46 «Пермский академический Театр-Театр – Северное кладбище». Кроме того, общественный транспорт будет останавливаться вблизи других городских кладбищ.С 9 по 13 июня на линию будут выходить дополнительные автобусы, максимально – 16 единиц. Все автобусы большого класса будут ходить с интервалом от 5 до 15 минут, в зависимости от времени отправления. 11, 12 и 13 июня с 09:00 до 19:00 также будут организованы дополнительные остановки «Кладбище «Южное» на Южной дамбе и «Кладбище Банная гора» (в направлении в город) в Орджоникидзевском районе.Для обеспечения безопасности дорожного движения вблизи кладбищ будут дежурить посты ДПС.