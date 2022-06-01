Двум прикамцам вынесен приговор за совершение разбойного нападения

15.13 Вторник, 7 июня 2022
Пермский край: новости дня
В Чусовом вынесен приговор ранее судимому 34-летнему мужчине и его 46-летнему подельнику. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчины признаны виновными в совершении разбоя.

В июле 2021 года в дежурную часть полиции обратился 55-летний житель п. Лямино. В дом к нему ворвались двое мужчин, избили его и похитили сотовый телефон.

Как выяснилось, нетрезвые подельники пришли к дому заявителя для хищения имущества. Когда хозяин открыл дверь, один из злоумышленников ударил его по лицу, затем вдвоем втолкнули мужчину в дом и зашли вслед за ним. Фигуранты продолжали избивать мужчину руками и ногами и требовали отдать телефон. Удерживая пострадавшего, подельники похитили из кармана его брюк мобильник, еще несколько раз ударили деревянной доской по голове и конечностям. Потом нашли в комнате еще один сотовый телефон и забрали его себе.

Мужчина смог выбежать на улицу и стал звать на помощь. В это время 34-летний злоумышленник прихватил продукты питания и скрылся вместе с подельником.

Налетчиков быстро задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил 34-летнего фигуранта к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, его старшего подельника – к 7 годам 6 месяцам. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Березовском вынесли приговор рецидивисту за нападение с ножом на мужчину
01 июня 2022
Семейная пара в Свердловской области купила украденного малыша
01 июня 2022
Агрессивный конь напал на мужчину в Верхней Салде
01 июня 2022
В Сухом Логу подростков приговорили к лишению свободы за избиение двух школьников
02 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:28 Прикамцам ответили на вопросы о детях и недвижимости
15:22 В Перми станет больше автобусов на маршруте №46
15:13 Двум прикамцам вынесен приговор за совершение разбойного нападения
14:26 Росреестр Прикамья исправит более 17 тысяч реестровых ошибок без привлечения средств правообладателей
10:44 В Прикамье судебные приставы уберегли несовершеннолетних от сомнительных методов воспитания в родной семье
18:08 В Пермском Политехе усовершенствовали работу электромобилей
13:26 В Росреестре рассказали, когда участник долевого строительства может в одностороннем порядке расторгнуть договор
13:21 Жителя Прикамья подозревают в краже велосипедов
13:08 «Горьковка» приглашает пермяков на этнографическую выставку
10:09 В Чердыни должницу по алиментам подвела любовь к бесплатному алкоголю
13:45 В Перми началось заселение четырех новостроек
13:42 Пермяки стали лауреатами всероссийского фестиваля для детей и молодежи «Страна – Театр – Школа»
13:29 Житель Перми обвиняется в 48 эпизодах мошенничества на сумму более 5 миллионов
13:16 Технология Пермского Политеха будет применяться при ликвидации аварийных ситуаций
13:01 Росреестр Прикамья ответил на вопросы о правах несовершеннолетних в совместной «горячей» линии
12:58 Житель Прикамья осужден за кражу у соседа
12:50 В Пермском Политехе создали экспертную систему, определяющую аварийность зданий
12:46 В Перми состоится прямая линия по вопросам летней занятости детей
10:12 Смена собственника не помогла жительнице Соликамска избежать ареста внедорожника
14:14 Более 200 человек приняли участие в межвузовской дискуссии, организованной Пермской городской Думой
12:48 В Прикамье определены финалисты второй сессии краевого проекта «Творческие люди»
Все новости
14:19 «Хочу, чтобы всё было красиво». Как школьник из Новосибирска учит чиновников городской эстетике
11:51 В Богородске в жилой пятиэтажке взорвался газовый баллон, эвакуированы 32 человека
11:16 В детском лагере Зеленогорска отравились 16 детей, в СК и прокуратуре начали проверку
10:47 Пропавшие в Ненецком АО топ-менеджер VK Габриелян и его знакомый погибли
10:35 Топ-менеджер VK Габриелян пропал во время экспедиции на вездеходах в Ненецком автономном округе
09:52 В Иркутской области ночью горел роддом, вероятная причина – удар молнии
09:15 Премьер-министр Британии Джонсон получил вотум доверия от правящей Консервативной партии
17:44 Минобрнауки: все российские вузы исключили из Болонского процесса
16:58 Жители Белгорода обратились к президенту с просьбой помочь сохранить в городе троллейбусы
15:37 В Грузии протестующие рабочие заблокировали проходные заводов по розливу воды «Боржоми»
14:26 В Тольятти 22 человека отравились роллами, 11 госпитализированы
13:30 Жителю Красноярска грозит 4 года лишения свободы за хищение 16 банок тушенки
12:25 В Новом Уренгое сотрудники ПНД пожаловались в прокуратуру и губернатору на нарушения прав и вынужденные увольнения
11:26 Володин: законы о неисполнении решений ЕСПЧ примут на этой неделе
10:26 На референдуме в Казахстане за поправки в Конституцию проголосовали более 77% граждан
09:37 На депутата Томской городской думы напали бездомные собаки
08:58 В Московской и Тульской областях задержали двух подозреваемых в поджогах военкоматов
18:13 Суд в Санкт-Петербурге прекратил очередное дело по статье о «дискредитации армии»
09:12 В Новосибирске водители мусоровозов после забастовки добились повышения зарплаты
17:53 В Брянске улицы, парковки и магазины затопило водой после мощного ливня с градом
17:08 Роскомнадзор подтвердил блокировку в России VPN-сервисов, в том числе Proton VPN
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK