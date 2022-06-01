Двум прикамцам вынесен приговор за совершение разбойного нападения

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Чусовом вынесен приговор ранее судимому 34-летнему мужчине и его 46-летнему подельнику. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчины признаны виновными в совершении разбоя.В июле 2021 года в дежурную часть полиции обратился 55-летний житель п. Лямино. В дом к нему ворвались двое мужчин, избили его и похитили сотовый телефон.Как выяснилось, нетрезвые подельники пришли к дому заявителя для хищения имущества. Когда хозяин открыл дверь, один из злоумышленников ударил его по лицу, затем вдвоем втолкнули мужчину в дом и зашли вслед за ним. Фигуранты продолжали избивать мужчину руками и ногами и требовали отдать телефон. Удерживая пострадавшего, подельники похитили из кармана его брюк мобильник, еще несколько раз ударили деревянной доской по голове и конечностям. Потом нашли в комнате еще один сотовый телефон и забрали его себе.Мужчина смог выбежать на улицу и стал звать на помощь. В это время 34-летний злоумышленник прихватил продукты питания и скрылся вместе с подельником.Налетчиков быстро задержали сотрудники полиции.Суд приговорил 34-летнего фигуранта к 8 годам 6 месяцам лишения свободы, его старшего подельника – к 7 годам 6 месяцам. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.