Росреестр Прикамья исправит более 17 тысяч реестровых ошибок без привлечения средств правообладателей

14.26 Вторник, 7 июня 2022
Пермский край: новости дня
В рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» региональное Управление Росреестра совместно с филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю приступило к исправлению реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) без привлечения средств правообладателей. В течение трех лет планируется исправить более 17 тысяч реестровых ошибок. В целом по России планируется исправить более 1,2 млн реестровых ошибок за три года.

Под реестровой подразумевается ошибка, которая содержится в межевом или техническом плане, карте-плане территории или акте обследования. Чаще всего такие ошибки возникают из-за погрешностей, допущенных при проведении кадастровых работ, или из-за ошибок в документах, которые были представлены в Росреестр иными лицами или органами.

«Исторически в связи с осуществлением учета недвижимости в различных системах в ЕГРН были перенесены реестровые ошибки, связанные как с пересечением границ участков, так и со смещением целых кварталов, поэтому перед Управлением Росреестра поставлена задача по решению этой проблемы. Работа по исключению неточностей из ЕГРН позволит повысить качество сведений о недвижимости и остается одним из приоритетных направлений деятельности Росреестра», – подчеркивает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина.

Ошибки в ЕГРН препятствуют осуществлению государственного кадастрового учета объектов недвижимости, заключению сделок по продаже и залогу земли. Часто собственникам земельных участков необходимо повторно проводить кадастровые работы (межевание) за собственный счет, а в случае невозможности исправления реестровой ошибки – отстаивать права в судебном порядке.

В течение года больше всего реестровых ошибок выявлено в Октябрьском, Чернушинском, Соликамском городских округах. Недавно в Управление Росреестра обратился житель п.Октябрьский с проблемой уточнения границ своего участка. В процессе подготовки межевого плана выяснилось, что его земельный участок пересекает другой земельный участок, который не является смежным и гражданин не знает, где найти собственника того участка.

Сотрудники Управления выявили и исправили реестровую ошибку в пересекаемом земельном участке путем изменения местоположения границ участка, так как фактически земельный участок расположен на соседней улице. Заявитель беспрепятственно смог провести межевание своего участка и внести сведения о границах участка в ЕГРН. И таких примеров по краю достаточно много.

Если правообладатели объектов недвижимости полагают, что в ЕГРН содержится реестровая ошибка, для ее исправления необходимо направить обращение в Управление Росреестра по Пермскому краю.

Специалисты Управления разберутся в ситуации и помогут исправить ошибку без привлечения дополнительных средств и сил собственников участков.

Также реестровую ошибку можно выявить при осуществлении учетно-регистрационных действий или при внесении в ЕГРН сведений о местоположении объектов реестра границ.

При выявлении реестровой ошибки сотрудники Управления Росреестра и Кадастровой палаты проводят мероприятия по определению координат характерных точек границ и площади земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон.

Информация о выявленной ошибке направляется в адрес правообладателя объекта недвижимости. Если в течение трех месяцев от собственника не поступит возражений, Росреестр вносит изменения в сведения ЕГРН о местоположении границ и площади такого земельного участка без согласия его правообладателя и затем уведомляет собственника об устранении реестровой ошибки и внесении изменений в ЕГРН.

В дальнейшем Росреестр планирует направлять уведомления и решения об исправлении реестровых ошибок только в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, что упростит процедуру устранения ошибок и сократит сроки их исправления.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Свердловская область получит 100 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора
01 июня 2022
Двух екатеринбуржцев осудят за налет на магазин электроники
30 мая 2022
Жители Свердловской области смогут арендовать землю за один рубль
04 июня 2022
Два парка в Екатеринбурге стали лидерами голосования за объекты благоустройства
01 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:28 Прикамцам ответили на вопросы о детях и недвижимости
15:22 В Перми станет больше автобусов на маршруте №46
15:13 Двум прикамцам вынесен приговор за совершение разбойного нападения
14:26 Росреестр Прикамья исправит более 17 тысяч реестровых ошибок без привлечения средств правообладателей
10:44 В Прикамье судебные приставы уберегли несовершеннолетних от сомнительных методов воспитания в родной семье
18:08 В Пермском Политехе усовершенствовали работу электромобилей
13:26 В Росреестре рассказали, когда участник долевого строительства может в одностороннем порядке расторгнуть договор
13:21 Жителя Прикамья подозревают в краже велосипедов
13:08 «Горьковка» приглашает пермяков на этнографическую выставку
10:09 В Чердыни должницу по алиментам подвела любовь к бесплатному алкоголю
13:45 В Перми началось заселение четырех новостроек
13:42 Пермяки стали лауреатами всероссийского фестиваля для детей и молодежи «Страна – Театр – Школа»
13:29 Житель Перми обвиняется в 48 эпизодах мошенничества на сумму более 5 миллионов
13:16 Технология Пермского Политеха будет применяться при ликвидации аварийных ситуаций
13:01 Росреестр Прикамья ответил на вопросы о правах несовершеннолетних в совместной «горячей» линии
12:58 Житель Прикамья осужден за кражу у соседа
12:50 В Пермском Политехе создали экспертную систему, определяющую аварийность зданий
12:46 В Перми состоится прямая линия по вопросам летней занятости детей
10:12 Смена собственника не помогла жительнице Соликамска избежать ареста внедорожника
14:14 Более 200 человек приняли участие в межвузовской дискуссии, организованной Пермской городской Думой
12:48 В Прикамье определены финалисты второй сессии краевого проекта «Творческие люди»
Все новости
14:19 «Хочу, чтобы всё было красиво». Как школьник из Новосибирска учит чиновников городской эстетике
11:51 В Богородске в жилой пятиэтажке взорвался газовый баллон, эвакуированы 32 человека
11:16 В детском лагере Зеленогорска отравились 16 детей, в СК и прокуратуре начали проверку
10:47 Пропавшие в Ненецком АО топ-менеджер VK Габриелян и его знакомый погибли
10:35 Топ-менеджер VK Габриелян пропал во время экспедиции на вездеходах в Ненецком автономном округе
09:52 В Иркутской области ночью горел роддом, вероятная причина – удар молнии
09:15 Премьер-министр Британии Джонсон получил вотум доверия от правящей Консервативной партии
17:44 Минобрнауки: все российские вузы исключили из Болонского процесса
16:58 Жители Белгорода обратились к президенту с просьбой помочь сохранить в городе троллейбусы
15:37 В Грузии протестующие рабочие заблокировали проходные заводов по розливу воды «Боржоми»
14:26 В Тольятти 22 человека отравились роллами, 11 госпитализированы
13:30 Жителю Красноярска грозит 4 года лишения свободы за хищение 16 банок тушенки
12:25 В Новом Уренгое сотрудники ПНД пожаловались в прокуратуру и губернатору на нарушения прав и вынужденные увольнения
11:26 Володин: законы о неисполнении решений ЕСПЧ примут на этой неделе
10:26 На референдуме в Казахстане за поправки в Конституцию проголосовали более 77% граждан
09:37 На депутата Томской городской думы напали бездомные собаки
08:58 В Московской и Тульской областях задержали двух подозреваемых в поджогах военкоматов
18:13 Суд в Санкт-Петербурге прекратил очередное дело по статье о «дискредитации армии»
09:12 В Новосибирске водители мусоровозов после забастовки добились повышения зарплаты
17:53 В Брянске улицы, парковки и магазины затопило водой после мощного ливня с градом
17:08 Роскомнадзор подтвердил блокировку в России VPN-сервисов, в том числе Proton VPN
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK