Росреестр Прикамья исправит более 17 тысяч реестровых ошибок без привлечения средств правообладателей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» региональное Управление Росреестра совместно с филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю приступило к исправлению реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) без привлечения средств правообладателей. В течение трех лет планируется исправить более 17 тысяч реестровых ошибок. В целом по России планируется исправить более 1,2 млн реестровых ошибок за три года.Под реестровой подразумевается ошибка, которая содержится в межевом или техническом плане, карте-плане территории или акте обследования. Чаще всего такие ошибки возникают из-за погрешностей, допущенных при проведении кадастровых работ, или из-за ошибок в документах, которые были представлены в Росреестр иными лицами или органами.«Исторически в связи с осуществлением учета недвижимости в различных системах в ЕГРН были перенесены реестровые ошибки, связанные как с пересечением границ участков, так и со смещением целых кварталов, поэтому перед Управлением Росреестра поставлена задача по решению этой проблемы. Работа по исключению неточностей из ЕГРН позволит повысить качество сведений о недвижимости и остается одним из приоритетных направлений деятельности Росреестра», – подчеркивает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина.Ошибки в ЕГРН препятствуют осуществлению государственного кадастрового учета объектов недвижимости, заключению сделок по продаже и залогу земли. Часто собственникам земельных участков необходимо повторно проводить кадастровые работы (межевание) за собственный счет, а в случае невозможности исправления реестровой ошибки – отстаивать права в судебном порядке.В течение года больше всего реестровых ошибок выявлено в Октябрьском, Чернушинском, Соликамском городских округах. Недавно в Управление Росреестра обратился житель п.Октябрьский с проблемой уточнения границ своего участка. В процессе подготовки межевого плана выяснилось, что его земельный участок пересекает другой земельный участок, который не является смежным и гражданин не знает, где найти собственника того участка.Сотрудники Управления выявили и исправили реестровую ошибку в пересекаемом земельном участке путем изменения местоположения границ участка, так как фактически земельный участок расположен на соседней улице. Заявитель беспрепятственно смог провести межевание своего участка и внести сведения о границах участка в ЕГРН. И таких примеров по краю достаточно много.Если правообладатели объектов недвижимости полагают, что в ЕГРН содержится реестровая ошибка, для ее исправления необходимо направить обращение в Управление Росреестра по Пермскому краю.Специалисты Управления разберутся в ситуации и помогут исправить ошибку без привлечения дополнительных средств и сил собственников участков.Также реестровую ошибку можно выявить при осуществлении учетно-регистрационных действий или при внесении в ЕГРН сведений о местоположении объектов реестра границ.При выявлении реестровой ошибки сотрудники Управления Росреестра и Кадастровой палаты проводят мероприятия по определению координат характерных точек границ и площади земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон.Информация о выявленной ошибке направляется в адрес правообладателя объекта недвижимости. Если в течение трех месяцев от собственника не поступит возражений, Росреестр вносит изменения в сведения ЕГРН о местоположении границ и площади такого земельного участка без согласия его правообладателя и затем уведомляет собственника об устранении реестровой ошибки и внесении изменений в ЕГРН.В дальнейшем Росреестр планирует направлять уведомления и решения об исправлении реестровых ошибок только в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, что упростит процедуру устранения ошибок и сократит сроки их исправления.