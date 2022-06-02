В Прикамье судебные приставы уберегли несовершеннолетних от сомнительных методов воспитания в родной семье

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебный пристав по ОУПДС не смогла пройти мимо детской трагедии и помогла малышам выбраться из опасной ситуации. В тот день сотрудники ведомства вышли на адрес, чтобы исполнить постановление о принудительном приводе должницы в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении.Дверь квартиры им открыл молодой человек — сожитель женщины. Дальше порога он приставов не впустил, сообщил, что хозяйка спит. При этом в квартире громко играла музыка и плакал грудной ребенок. В открытые двери было видно, что малыш лежит один на пеленальном столике и никто не торопится успокоить его. Такая обстановка вкупе с явным алкогольным опьянением собеседника, заставила правоохранителей насторожиться. На вопрос, почему никто не пытается успокоить малыша, мужчина ответил, что таким способом приучает ребенка не реагировать на громкие звуки и что он и раньше практиковал такие тренировки с другими своими детьми. Судебный пристав предупредила отца, что будет вынуждена сообщить о его методах воспитания в органы опеки и попечительства. На замечание мужчина стал вести себя агрессивно и захлопнул дверь, давая понять, что не желает обсуждать свои педагогические приемы. Также должнице была оставлена повестка о необходимости явиться в суд, когда она придет в себя после злоупотребления спиртными напитками.Сразу же после того, как дверь неспокойной квартиры закрылась, судебный пристав связалась с сотрудниками полиции и сообщила о факте жестокого обращения с детьми. В тот же день дети были изъяты у асоциальной семьи, сейчас они находятся в безопасности, с родителями работают специалисты.