В Пермском Политехе усовершенствовали работу электромобилей

18.08 Понедельник, 6 июня 2022
Пермский край: новости дня
По данным «Автостата», рынок электромобилей в России за 2021 год вырос более чем в 1,5 раза и по прогнозам будет ежегодно удваиваться. Однако на сегодняшний день в большинстве бортовых систем бюджетных электрокаров отсутствует возможность удаленного мониторинга состояния транспортного средства, в том числе нет управления системой климат-контроля при эксплуатации автомобиля зимой. Исследователи из Пермского Политеха разработали новый подход к оптимизации системы мониторинга состояния электромобилей. Технология позволит в режиме реального времени принимать решения по оптимальной скорости передвижения, уровню рекуперации электроэнергии с учетом наличия зарядной инфраструктуры, рельефа местности, природно-климатических условий на маршруте следования.

– Система удаленного мониторинга и управления электромобилем будет поддерживать большое и постоянно растущее число моделей электромобилей. По результатам обработки информации, полученной через технологию мобильной передачи данных, формируется математический аппарат, который поможет пользователю принимать решения в режиме реального времени, – поясняет руководитель проекта, доцент кафедры автомобилей и технологических машин Евгений Генсон.

Уникальность разработки политехников заключается в использовании штатного диагностического разъема для сбора данных. Данные, собранные на удаленном сервере, обрабатываются с использованием нечеткой логики и математического моделирования. По результатам формируется модель, которая отражает свойства электромобиля при потреблении электроэнергии в зависимости от внешних факторов.

– Мониторинг осуществляется с использованием встроенных диагностических разъемов, из-за чего пропадет необходимость во внедрении дополнительного оборудования и датчиков, – сообщает студент механико-технологического факультета Матвей Вахрушев.

Изобретение будет пользоваться спросом у собственников электромобилей и малых предприятий.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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