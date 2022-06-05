В Пермском Политехе усовершенствовали работу электромобилей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По данным «Автостата», рынок электромобилей в России за 2021 год вырос более чем в 1,5 раза и по прогнозам будет ежегодно удваиваться. Однако на сегодняшний день в большинстве бортовых систем бюджетных электрокаров отсутствует возможность удаленного мониторинга состояния транспортного средства, в том числе нет управления системой климат-контроля при эксплуатации автомобиля зимой. Исследователи из Пермского Политеха разработали новый подход к оптимизации системы мониторинга состояния электромобилей. Технология позволит в режиме реального времени принимать решения по оптимальной скорости передвижения, уровню рекуперации электроэнергии с учетом наличия зарядной инфраструктуры, рельефа местности, природно-климатических условий на маршруте следования.– Система удаленного мониторинга и управления электромобилем будет поддерживать большое и постоянно растущее число моделей электромобилей. По результатам обработки информации, полученной через технологию мобильной передачи данных, формируется математический аппарат, который поможет пользователю принимать решения в режиме реального времени, – поясняет руководитель проекта, доцент кафедры автомобилей и технологических машин Евгений Генсон.Уникальность разработки политехников заключается в использовании штатного диагностического разъема для сбора данных. Данные, собранные на удаленном сервере, обрабатываются с использованием нечеткой логики и математического моделирования. По результатам формируется модель, которая отражает свойства электромобиля при потреблении электроэнергии в зависимости от внешних факторов.– Мониторинг осуществляется с использованием встроенных диагностических разъемов, из-за чего пропадет необходимость во внедрении дополнительного оборудования и датчиков, – сообщает студент механико-технологического факультета Матвей Вахрушев.Изобретение будет пользоваться спросом у собственников электромобилей и малых предприятий.