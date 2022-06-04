Жителя Прикамья подозревают в краже велосипедов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Барде сотрудники полиции раскрыли две кражи велосипедов, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.В дежурную часть обратился местный житель и сообщил, что из двора его дома был похищен велосипед. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого – 41-летнего местного жителя – в пункте приема металлолома. Фигурант не стал отрицать свою вину. Он пояснил, что зашел к соседу, но не застал его дома. Увидел во дворе велосипед и решил его похитить.Полицейские установили причастность подозреваемого к еще одной краже. Он признался, что не имеет определенного места жительства, в тот день ходил по улицам, замерз и решил зайти погреться в подъезд. На площадке под лестницей фигурант заметил велосипед и похитил его.Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.