«Горьковка» приглашает пермяков на этнографическую выставку

Марина Осипова © Вечерние ведомости

7 июня в 14:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького в рамках медиа-информационного фестиваля «Книжная площадь-2022» откроется выставка «Народы Пермского края»Экспозиция создана Общественной организацией «Камва». Это часть проекта, посвященного традиционной культуре народов Прикамья: коми-пермяков, удмуртов, марийцев, башкир, татар и русских. «Камва» занимается изучением и популяризацией аутентичной культуры с 2006 года: ездит в экспедиции, записывает фольклор, снимает фильмы, организовывает фольклорные концерты и этнофестивали.«Мы хотим создать современную передвижную экспозицию, где достоверные артефакты рассказывают о традициях пермских народов. Часть экспозиции станет интерактивной витриной, где можно потрогать руками старинные предметы, примерить лапти и головные уборы, сфотографироваться в интерьере крестьянской избы», - рассказала об идее выставки директор Общественной организации «Камва» Наталия Шостина.Кроме того, 7 июня в Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса «Библиотекарь года-2022». Каждый победитель представит свою «Визитную карточку», раскрывающую основные достижения в профессиональной деятельности.Медиа-информационный фестиваль «Книжная площадь» направлен на развитие культуры чтения, продвижение информационных ресурсов библиотеки, воспитание гражданственности и уважения к истории родного края. Это значимое библиотечное событие охватывает не только библиотекарей и читателей всех возрастов, но и объединяет участников и гостей из Пермского края. Проходит при поддержке министерства культуры Пермского края.Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), 12+.