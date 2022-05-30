В Чердыни должницу по алиментам подвела любовь к бесплатному алкоголю

10.09 Понедельник, 6 июня 2022
Пермский край: новости дня
Судебный пристав из г. Чердыни Пермского края вышел на неплательщицу используя свое знание человеческой психологии. Женщина не смогла устоять перед обещанным угощением, но вместо бесплатных спиртных напитков ее ждал административный арест.

Гражданка находилась в исполнительном розыске в связи с тем, что задолжала своему ребенку порядка 600 тысяч рублей, но вместо своевременных выплат алиментных платежей вела аморальный образ жизни, употребляла алкоголь. Когда сотрудники отделения судебных приставов по Чердынскому району УФССП России по Пермскому краю поняли, что дома должницу застать не удастся и добровольно для дачи объяснений в подразделение ведомства она не явится, в отношении неплательщицы было заведено розыскное дело.

В ходе оперативной работы было установлено временное местонахождение уклонистки, куда незамедлительно прибыли судебные приставы. Но дверь представителям закона женщина открывать отказалась - визит в отделение судебных приставов в ее планы не входил. Зная склонность должницы к алкоголю, работник органов принудительного исполнения позвонил сожителю должницы, представился знакомым и позвал их на встречу, пообещав угостить спиртным. От такого предложения пара не смогла отказаться и они в положенное время прибыли на место рандеву, где их ожидали сотрудники ведомства.

Итогом стал протокол об административном правонарушении по. ч 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за невыплату денежных средств на содержание несовершеннолетнего. При назначении наказания судья принял во внимание факт того, что нарушительница склонна пропадать из поля зрения правоохранителей и уже находилась в розыске, поэтому ей было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Кроме того, судебные приставы установили место работы женщины, куда будет направлено соответствующее постановление для удержания необходимой суммы алиментов из заработной платы должника.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Сегодняшний пожар в Каменске-Уральском унёс жизнь женщины
30 мая 2022
Екатеринбурженку будут судить за попытку продать арендованную квартиру
28 мая 2022
В Верхней Пышме пропала 75-летняя бабушка
03 июня 2022
Двух екатеринбуржцев осудят за налет на магазин электроники
30 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:26 В Росреестре рассказали, когда участник долевого строительства может в одностороннем порядке расторгнуть договор
13:21 Жителя Прикамья подозревают в краже велосипедов
13:08 «Горьковка» приглашает пермяков на этнографическую выставку
10:09 В Чердыни должницу по алиментам подвела любовь к бесплатному алкоголю
13:45 В Перми началось заселение четырех новостроек
13:42 Пермяки стали лауреатами всероссийского фестиваля для детей и молодежи «Страна – Театр – Школа»
13:29 Житель Перми обвиняется в 48 эпизодах мошенничества на сумму более 5 миллионов
13:16 Технология Пермского Политеха будет применяться при ликвидации аварийных ситуаций
13:01 Росреестр Прикамья ответил на вопросы о правах несовершеннолетних в совместной «горячей» линии
12:58 Житель Прикамья осужден за кражу у соседа
12:50 В Пермском Политехе создали экспертную систему, определяющую аварийность зданий
12:46 В Перми состоится прямая линия по вопросам летней занятости детей
10:12 Смена собственника не помогла жительнице Соликамска избежать ареста внедорожника
14:14 Более 200 человек приняли участие в межвузовской дискуссии, организованной Пермской городской Думой
12:48 В Прикамье определены финалисты второй сессии краевого проекта «Творческие люди»
12:43 Росреестр Прикамья: с 29 июня изменится порядок приема документов на оформление недвижимости в МФЦ
12:36 «Калькулятор» экологов Пермского Политеха позволит рассчитать свойства отходов для переработки
09:34 Ребята из Пермского края поддержали участников спецоперации стихами
09:01 «Уралкалий» направит более 113 млн рублей на финансирование детской летней оздоровительной кампании
13:36 Пермский дом народного творчества «Губерния» открывает выставку в Екатеринбурге
13:33 В Пермском Политехе разработали модель генерации текста
Все новости
13:30 Жителю Красноярска грозит 4 года лишения свободы за хищение 16 банок тушенки
12:25 В Новом Уренгое сотрудники ПНД пожаловались в прокуратуру и губернатору на нарушения прав и вынужденные увольнения
11:26 Володин: законы о неисполнении решений ЕСПЧ примут на этой неделе
10:26 На референдуме в Казахстане за поправки в Конституцию проголосовали более 77% граждан
09:37 На депутата Томской городской думы напали бездомные собаки
08:58 В Московской и Тульской областях задержали двух подозреваемых в поджогах военкоматов
18:13 Суд в Санкт-Петербурге прекратил очередное дело по статье о «дискредитации армии»
09:12 В Новосибирске водители мусоровозов после забастовки добились повышения зарплаты
17:53 В Брянске улицы, парковки и магазины затопило водой после мощного ливня с градом
17:08 Роскомнадзор подтвердил блокировку в России VPN-сервисов, в том числе Proton VPN
16:35 Патриарх Кирилл благословил председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в Храме у Никитских ворот
16:00 В ГД внесут законопроект о наказании за «умышленное агрессивное вождение»
15:28 КПРФ передаст освободившийся мандат Валерия Рашкина Анастасии Удальцовой
14:34 В Белокурихе из-за поломки горнолыжного подъемника эвакуировали 43 человека
13:24 В Красноярском крае работникам на золотодобывающем месторождении выплатили долги после забастовки
12:43 Глава Минобрнауки Фальков назвал три причины для сохранения в РФ бакалавриата и магистратуры
11:28 Тихвинский вагоностроительный завод не вышел из простоя из-за недостатка импортных деталей
09:55 В Бразилии число погибших из-за ливней и оползней выросло до 121 человека
09:08 В Оклахоме 4 человека погибли в результате стрельбы в больнице Святого Франциска
16:44 Концерт Киркорова в Пятигорске отменили после жалоб на номер с крестом
15:58 В Мытищах произошел взрыв в жилом доме, есть погибший
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK