В Чердыни должницу по алиментам подвела любовь к бесплатному алкоголю

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебный пристав из г. Чердыни Пермского края вышел на неплательщицу используя свое знание человеческой психологии. Женщина не смогла устоять перед обещанным угощением, но вместо бесплатных спиртных напитков ее ждал административный арест.Гражданка находилась в исполнительном розыске в связи с тем, что задолжала своему ребенку порядка 600 тысяч рублей, но вместо своевременных выплат алиментных платежей вела аморальный образ жизни, употребляла алкоголь. Когда сотрудники отделения судебных приставов по Чердынскому району УФССП России по Пермскому краю поняли, что дома должницу застать не удастся и добровольно для дачи объяснений в подразделение ведомства она не явится, в отношении неплательщицы было заведено розыскное дело.В ходе оперативной работы было установлено временное местонахождение уклонистки, куда незамедлительно прибыли судебные приставы. Но дверь представителям закона женщина открывать отказалась - визит в отделение судебных приставов в ее планы не входил. Зная склонность должницы к алкоголю, работник органов принудительного исполнения позвонил сожителю должницы, представился знакомым и позвал их на встречу, пообещав угостить спиртным. От такого предложения пара не смогла отказаться и они в положенное время прибыли на место рандеву, где их ожидали сотрудники ведомства.Итогом стал протокол об административном правонарушении по. ч 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за невыплату денежных средств на содержание несовершеннолетнего. При назначении наказания судья принял во внимание факт того, что нарушительница склонна пропадать из поля зрения правоохранителей и уже находилась в розыске, поэтому ей было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Кроме того, судебные приставы установили место работы женщины, куда будет направлено соответствующее постановление для удержания необходимой суммы алиментов из заработной платы должника.