В Перми началось заселение четырех новостроек

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Управление Росреестра по Пермскому краю поставило на кадастровый учет еще четыре многоквартирных дома в Перми. Введено в эксплуатацию около 70 тысяч квадратных метров жилья. Всего в мае на кадастровый учет поставлено 6 многоквартирных домов.ЖК «Pro жизнь» в Свердловском районе по улице Ординская, д.10, корп. 2 возведен по новой технологии — модернизированная «97 серия» панельного домостроения. В сданном корпусе общей площадью 12637,2 кв. м расположены 202 квартиры и 6 нежилых помещений. В шаговой доступности находятся школы, детские сады, медицинские учреждения, крупные торговые сети и многое другое.Жилой дом по ул. Карбышева, д 49а общей площадью 37651,5 кв. м имеет 627 помещений, из которых 460 квартир и 167 нежилых помещений. Новый современный дом в центре микрорайона Гайва, рядом вся социальная инфраструктура, парк культуры и отдыха.Дом по ул. Анри Барбюса, д 43, корпус 2 самый компактный - его площадь 6167,9 кв. м, в доме всего 69 квартир и 38 нежилых помещений. Качественная кирпичная кладка и витражное остекление создают особый архитектурный облик ЖК «Дом на Анри». Стильные фасады и современный дизайн идеально дополняют городской ландшафт и выгодно выделяются на фоне типовых домов.Жилой дом «Шоколад» в центре микрорайона Владимирский Свердловского района г. Перми - это 20-этажный монолитно-каркасный жилой дом общей площадью 11655,1 кв. м на 228 квартир со встроенно-пристроенными помещениями на 1 этаже. На придомовой территории ЖК «Шоколад» планируется обустройство детской и спортивной площадки, места отдыха, тротуары и проезды для транспорта. Проектом предусмотрено теплоснабжение и горячее водоснабжение от автономной газовой котельной, что позволит существенно сэкономить на коммунальных платежах и самостоятельно определять даты начала и окончания отопительного сезона.Некоторые жители уже начали оформлять права на недвижимость. Управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует новоселам своевременно обращаться с заявлением о регистрации прав на приобретенные квартиры. Документы на регистрацию можно подать в любом ближайшем офисе МФЦ, срок регистрации составит не более 5 рабочих дней. Наличие документа о праве собственности позволит оформить прописку по месту жительства, заключить договоры с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, получить имущественный налоговый вычет.