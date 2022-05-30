Пермяки стали лауреатами всероссийского фестиваля для детей и молодежи «Страна – Театр – Школа»

13.42 Пятница, 3 июня 2022
Пермский край: новости дня
31 мая в Москве прошел III тур всероссийского фестиваля для детей и молодежи «Страна – Театр – Школа». Фестиваль проводится во второй раз, организаторами выступают некоммерческое партнерство «Ассоциация Музыкальных Театров» и Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н. И. Сац при поддержке министерства культуры Российской Федерации.

В III туре фестиваля приняли участие 3 прикамских коллектива. По его результатам:
- лучшим актерским ансамблем стал образцовый коллектив творческое объединение «Люди» (МБУ ДО детская музыкальная школа, Пермский край, г. Лысьва);
- диплом за лучшую хореографию спектакля получил Народный коллектив "Детская театральная студия "Балаганчик" (МК Козюков Д.А. У "Дворец Культуры "Энергетик", Пермский край, п. Яйва);
- диплом участника получила театральная мастерская АС театр студия "Качели" (МБОУ «Гимназия №11 им. С. П. Дягилева», Пермский край, г. Пермь);
- диплом за лучшую мужскую роль завоевал Даниил Уваров, участник образцового коллектива творческого объединения «Люди».

В 2022 году всероссийский фестиваль для детей и молодежи «Страна – Театр – Школа» проводился в трех регионах России: в Пермском крае, Иркутской и Ярославской областях.

Фестиваль проходил в 3 тура. В первом туре жюри по видеозаписям отобрало порядка десяти коллективов в каждом регионе. Второй тур проходил в апреле 2022 года на театральных площадках Перми, Ярославля и Иркутска. В Перми второй тур фестиваля «Страна – Театр – Школа» прошел в Пермском доме народного творчества «Губерния» в рамках межрегионального конкурса школьных и молодежных театров «Моя игра», для чего на конкурс прибыли представители фестиваля.

Три лучших спектакля из каждого региона отправились в финал. Завершающий тур прошел в Москве 31 мая. Закрытие фестиваля и награждение победителей состоялось 1 июня в День защиты детей на сцене Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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