Житель Перми обвиняется в 48 эпизодах мошенничества на сумму более 5 миллионов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Перми завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1993 года рождения. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину обвиняют в 48 эпизодах мошенничества, совершенных в отношении 20 человек. Общая сумма ущерба превысила 5 миллионов рублей.Установлено, что пермяк, будучи бывшим сотрудником крупной сети магазинов по продаже бытовой техники и электроники, находил людей и предлагал им заработать. За вознаграждение они оформляли на свое имя кредит на покупку дорогой бытовой техники. Кассовый чек и кредитный договор отдавали фигуранту – тот заверял их, что все обязательства по погашению кредита возьмет на себя. Полученный таким способом товар обвиняемый реализовывал. Поначалу злоумышленник действительно переводил на банковские карты заемщиков деньги для оплаты кредита и в качестве обещанного вознаграждения, а потом постепенно переставал это делать. Выплату платежей по кредитам заемщиков частично осуществлял за счет средств от продажи похищенного товара, а также за счет привлечения денег вновь найденных заемщиков.В ближайшее время уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» с утвержденным обвинительным заключением будет передано на рассмотрение в суд. Фигурант на время следствия находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.