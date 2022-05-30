Росреестр Прикамья ответил на вопросы о правах несовершеннолетних в совместной «горячей» линии

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Краевой Росреестр 30 мая принял участие в совместной «горячей» линии с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае Павлом Миковым по актуальным вопросам защиты прав граждан в сфере земельных отношений, государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.Также поступили вопросы, касающиеся прав несовершеннолетних детей. Жительница краевого центра задала вопрос о том, кто должен заключить договор купли-продажи квартиры, если один из покупателей ее четырнадцатилетний сын.Марина Суворова, начальник отдела правового обеспечения Управления, прокомментировала, что в данном случае несовершеннолетний действует самостоятельно, но с согласия одного из родителей. Документом, удостоверяющим личность несовершеннолетнего, должен быть паспорт. Договор составляется в простой письменной форме.Марина Суворова также ответила на вопрос, как бабушке подарить свою долю в квартире внучке шестнадцати лет: «При дарении доли в праве на квартиру необходимо обратиться к нотариусу, который удостоверит договор и направит документы на государственную регистрацию. Поскольку внучка является несовершеннолетней и в соответствии с законодательством РФ действует с согласия родителей, то один из них должен также присутствовать при сделке у нотариуса. Согласие органа опеки и попечительства в данном случае не требуется».На вопросы по оформлению прав на садовые участки, возможности отказа от права собственности на земельный участок ответила Елена Клюшова, начальник отдела по кадастровому учету и государственной регистрации прав на земельные участки Управления Росреестра по Пермскому краю.